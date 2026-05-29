Burhaniye'de Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Kene Vakalarına Dikkat!

Burhaniye\'de Kene Vakalarına Dikkat!
29.05.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, KKKA hastalığına karşı vatandaşları uyardı ve bilinçlendirme çalışmaları başlattı.

Burhaniye ilçesinde, Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanabileceğine dikkat çeken Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, KKKA'nın çoğunlukla Hyalomma cinsi kenelerin insan vücuduna tutunmasıyla ve enfekte hayvanların kan veya dokularına korunmasız temas sonucu bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyleri ziyaret ederken, bilgilendirme yapıyor ve broşür dağıtıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın; ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerle başlayabileceği ifade ederken, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurguladı. Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken; Aile Sağlığı Merkezlerinde, okullarda, toplu yaşam alanlarında ve çeşitli etkinliklerde vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlendiği, bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile piknik, kamp, doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunan vatandaşların risk konusunda bilinçlendirilmesine önem verildiği ifade edildi. İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Betül Erken Akbey, açık alanlarda bulunurken açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine alınması ve vücudun düzenli olarak kene yönünden kontrol edilmesi gerektiği kaydetti. Akbey, vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz şekilde çıkarılmaya çalışılmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve koruyucu sağlık çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. Müdür Akbey, "Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak; Aile Sağlığı Merkezlerin de, okullarda toplu yaşam alanlarında, çeşitli etkinliklerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan, piknik yapan, doğa yürüyüşüne çıkan ve açık alanlarda bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması önem taşımaktadır "dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Burhaniye'de Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:56:48. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Kene Vakalarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.