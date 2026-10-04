Bursa\'da 61 yaşındaki kadın kendi kendine meme muayenesiyle kanseri erken yakaladı

Bursa'da 61 yaşındaki bir kadın, düzenli yaptırdığı kanser taramaları sayesinde erken evrede meme kanseri teşhisi aldı. Kısa sürede tedavisine başlanılan kadının yaşadıkları, düzenli kanser taraması yaptırmanın önemini bir kez daha gösterdi.

Daha önce tarama için başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kendi kendine meme muayenesi eğitimi alan ve elle muayene sırasında memesinde kitle olduğundan şüphelenen Yasemin Yuvanç, vakit kaybetmeden merkeze müracaat etti. Burada yapılan tarama sonucu ile kanser keşiflerine rastlanılan Yuvanç, sevk edildiği hastanede erken evre meme kanseri teşhisi aldı. Kısa sürede ameliyatı gerçekleştirilen ve sağlığı her geçen gün iyiye giden Yuvanç, çevresindeki herkesi kanser taramalarını yaptırmaları için sağlıklı hayat merkezine yönlendirmeyi de ihmal etmiyor.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret eden Yuvanç, yaşadığı süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir cuma gecesi ağrıyla elime kitle gelmesiyle süreç başladı. Hemen KETEM'e geldim, mamografimi çektirdim ve tarama sonucum çıktı. Allah'tan çok erken yakalamışız. Kötü huylu evre 1 meme kanseri imiş. Hemen ameliyat oldum, şimdi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi alıyorum. Çok şükür iyiyim, tabii ki önümüzde uzun bir süreç var. Herkes mutlaka kendilerini kontrol etsin, erken teşhis gerçekten çok önemli. Ben bunun farkına vardım, çektirdiğim günden itibaren buraya 10 kişiyi yönlendirdim" şeklinde konuştu.

3. taramada kanser tespit edildi

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Yasemin Yuvanç gibi birçok vatandaşın taramalarını gerçekleştirdiklerini belirten Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ise, "Yasemin hanımı kendi sağlığına yaptığı yatırımdan dolayı tebrik ediyorum. Kendi kendine meme muayenesinin önemini bu vakada gerçekten görmüş oluyoruz. Yasemin hanım, bizde daha önce iki kez tarama yaptırmış duyarlı bir vatandaşımızdı. Üçüncü kez gelişinde memesinde kitle hissederek geldi. Klinik muayene sonucu mamaografiye yönlendirildi, Radyoloji teknikerlerimiz çekimini yaptığı gibi hekimimize yönlendirdi. İki haftalık süre içerisinde sonuçlanarak kanser teşhisi konmuş oldu. Şehir Hastanesine yönlendirmesi yapılarak tanı ve tedavi işlemleri hızlı bir şekilde başladı ve sağlığına kavuştu" dedi.

"Hayatınıza yatırım yapın"

Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramaları yapıldığının altını çizen Uzm. Dr. Kaba, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"15 dakikalık bir zaman ayırarak Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hayatınıza bir yatırım yapabilirsiniz. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Bu tür organizasyonlarda bize her zaman öncülük eden İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. İlimizde 14 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var, tüm vatandaşlarımızı hizmet almaya davet ediyorum."