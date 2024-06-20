Sağlık

Bursa'da eski yapım bomba böyle imha edildi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi. Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, yoğun gürültüye neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.