Bursa\'da İlk vNOTES Tekniği Uygulandı

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (YİEAH) ilk kez uygulanan ve ileri düzey minimal invaziv cerrahi uygulamalarından biri olan 'vNOTES' tekniği ile Yasemin Koçanoğlu'nun (48) rahim ve yumurtalıkları alındı. Koçanoğlu, geleneksel yöntemlerin aksine karın bölgesinde büyük kesiler oluşturmadan, tamamen doğal açıklıklar kullanılarak gerçekleştirilen teknik sayesinde sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan Yasemin Koçanoğlu, 3 ay boyunca geçmeyen kanama şikayetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Serkan Karaşin tarafından yapılan tetkikler sonucu rahim büyümesi ve kanser öncesi dönemde olduğu teşhisi konuldu. Diyabet hastası ve obez olması nedeniyle geleneksel yöntem olan açık ameliyatın riskli olduğu belirtilen Koçanoğlu, hastanede ilk kez uygulanacak olan vNotes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemi ile ameliyat olmayı kabul etti. İleri düzey minimal invaziv cerrahi uygulamalarından biri olan 'vNOTES' tekniğiyle Yasemin Koçanoğlu'nun rahim ve yumurtalıkları başarıyla alındı.

'TEKNİK HASTALARIMIZA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR'

Cerrahi müdahalesinin üzerinden bir yıl geçen Koçanoğlu'nun süreci tamamen sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geride bıraktığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Serkan Karaşin, "Hastamızda rahim ve yumurtalıkların alınması işlemini doğal açıklık cerrahisi yöntemi olan vNOTES tekniği ile gerçekleştirdik. Bu yöntem sayesinde özellikle morbid obez hastalarda büyük karın kesilerine ihtiyaç duymadan ameliyat yapabiliyoruz. Böylece ameliyat sonrası ağrı, yara yeri komplikasyonları ve iyileşme süreci açısından hastalarımıza önemli avantajlar sağlayabiliyoruz" dedi. Ameliyat sonrası sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Doç. Dr. Karaşin, ""Bir yıllık takip sonucunda cerrahi sonucun başarılı olduğunu ve hastamızın günlük yaşamına sorunsuz bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri son derece memnun etti" diye konuştu.

HASTA KONFORU ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya ve modern cerrahi yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda minimal invaziv cerrahi uygulamalarını hastalarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Karaşin, vNOTES yönteminin her hasta için uygun olmayabileceğini ancak doğru hasta seçimi yapıldığında hasta konforunu artıran ve iyileşme sürecini hızlandıran önemli bir cerrahi alternatif olduğunu vurguladı.

'HEMEN KALKTIM, YÜRÜDÜM'

Ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini söyleyen Yasemin Koçanoğlu ise "Kapalı ameliyat olduktan sonra kendimi çok daha hızlı toparladım. Hemen kalktım, yürüdüm. Hareketlerim kısıtlanmadı, gayet iyiydim. Sağlık Bakanlığı'na, bütün doktorlarımıza, Serkan Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim, çok güzel ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.