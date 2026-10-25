Bursa'da yaklaşık 56 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi kapandı, kapanış anı kamerada - Son Dakika
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Bursa'da yaklaşık 56 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi kapandı, kapanış anı kamerada

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Bursa\'da yaklaşık 56 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi kapandı, kapanış anı kamerada
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Bursa\'da yaklaşık 56 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi kapandı, kapanış anı kamerada
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Bursa'da yaklaşık 56 yıllık Çekirge Devlet Hastanesi, faaliyetlerini sonlandırarak Acemler'deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yataklı servis, yoğun bakım ve palyatif bakım hastalarının nakli tamamlandı; polikliniklerin 26 Ekim 2026'da başlaması planlanıyor.

Bursa'da uzun yıllardır vatandaşlara sağlık hizmeti veren Çekirge Devlet Hastanesi, faaliyetlerini sonlandırarak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşındı. Köklü hastanenin kapılarını kapattığı anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın sağlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir dönem sona erdi. Yıllar boyunca binlerce vatandaşın tedavi gördüğü, doğumlara ve birçok önemli ana tanıklık eden hastane, yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte mevcut yerleşkesindeki faaliyetlerini tamamladı.

Kapanış anı kameraya yansıdı

Çekirge Devlet Hastanesi'nin kapanış süreci, hastanenin önünde ve içerisinde yaşanan vedalarla hafızalarda yerini aldı. Uzun yıllar boyunca sağlık hizmeti sunan hastanenin kapılarını kapattığı anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde, Bursa'nın köklü sağlık kuruluşlarından birinde sona eren hizmet döneminin izleri yer aldı. Yaklaşık 56 yıllık geçmişe sahip hastanenin taşınmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin yeni adresi, Acemler'de bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi oldu. Böylece Bursa'da sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni bir döneme geçildi.

Yeni hastanede hizmet dönemi başlıyor

Çekirge Devlet Hastanesi'nin taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bünyesinde sürdürülmesi planlandı. Yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri ve palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastaların nakil işlemlerinin de tamamlandığı bildirildi. Yeni hastanede poliklinik hizmetlerinin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü başlaması planlanırken, vatandaşların muayene öncesinde randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Çekirge Devlet Hastanesi'nin kapanmasıyla Bursa'nın sağlık tarihinde uzun yıllar iz bırakan bir dönem geride kalırken, hastanenin eski binasının geleceğinin ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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