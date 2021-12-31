Üye Girişi
Burun ameliyatı öncesi ve sonrası gribe karşı korunmak önemli - Son Dakika

Burun ameliyatı öncesi ve sonrası gribe karşı korunmak önemli

31.12.2021 10:34
Burun ameliyatı öncesi ve sonrası gribe karşı korunmak önemli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusudur.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusudur. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar operasyonun ertelenmesini gerektirebilir." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, burun estetiğinde her mevsimin avantajı ve dezavantajı olabildiğini belirtti.

Soylu, yılın her mevsiminde burun ameliyatı olunabildiğine dikkati çekerek "Yazın ameliyat olanlar için tatil, deniz, havuz, güneş gibi unsurlar endişe konusu iken, kışın ameliyat olanlarda da soğuklar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusu olmaktadır. Kış aylarında ameliyat randevusu almış olan hastaların ameliyattan önce üst solunum yolları enfeksiyonu konusunda dikkatli olmaları gerekir. Hasta olduğu bilinen kişilerle temastan kaçınılmalı ve son on gün kalabalık ve toplu yerlerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır.

Aksi takdirde ameliyattan hemen önce kapılmış bir gribal enfeksiyon nedeniyle ameliyatınız ertelenebilir veya iptal olabilir. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar ameliyatın ertelenmesini gerektirebilir. Boğazda gıdıklanma, gıcık tarzı hafif öksürük, burnun şeffaf akıntısı gibi semptomlar ateş ve vücut kırgınlığı ile beraber değilse ameliyat için engel değildir." açıklamasında bulundu.

Ağız solunumu nedeniyle boğazda kuruma yaşanabilir

Burun ameliyatlarının genellikle ağrılı ameliyatlar olmadığını ifade eden Soylu, hastaların burun ameliyatlarından sonra en çok şikayet ettikleri konunun burun tıkanıklığı olduğunun altını çizdi. Soylu, şunları aktardı:

"Ameliyattan sonraki ilk dört gün genellikle burun tıkalı olur ve ağız solunumu yapılır, bu da boğazda kuruma ve yanmalara sebep olabilir. Bundan dolayı hastalarımızın ameliyattan sonraki hafta soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonu kapmamaları önemlidir. Aksi halde ameliyattan sonraki ilk hafta biraz daha zorlu geçebilir. Fazla ziyaretçi kabul edilmemesi, hastanın istirahat ettiği oda sıcaklığının uygun ve sabit olması, havalandırılması, hastanın bakımını kendisi ve mümkünse hastanede kendisine refakat eden en yakınının yapması üst solunum yolları enfeksiyonu kapmamak adına yararlı olabilir.

Her şeye rağmen ameliyat sonrası gribal enfeksiyon kapılması durumunda ekstra bir komplikasyon olmadıkça ameliyat sonrası verilen ilaçlar dışında başka ilaç gereksinimi yoktur. Ameliyat sonrası özellikle ilk üç gün 38 dereceye varan ateş inflamasyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak 38 dereceyi geçen ateş durumunda mutlaka hastalarımız doktoruyla irtibata geçmelidir. Bu durum postoperative enfeksiyon veya üst solunum yolları enfeksiyonu belirtisi olabilir. Bol sıvı tüketilmesi, burnun sık sık serum fizyolojik ile yıkanıp temizlenmesi ve istirahat ile bu süreç kolaylıkla atlatılacaktır."

YORUMLAR
500

Üniversite, Ameliyat, Grip, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Burun ameliyatı öncesi ve sonrası gribe karşı korunmak önemli - Son Dakika


Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı         
10:34
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:32 Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı
10:32 Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı
10:29 Bülent Arınç'tan İBB teftişine tepki! İmamoğlu güçlenir! Soylu yanlış yapıyor!
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
10:00 Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!
09:54 TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı
09:49 Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor
09:43 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı
09:37 Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Burun ameliyatı öncesi ve sonrası gribe karşı korunmak önemli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement