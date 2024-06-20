Çalışan klimaya karşı uyumak sağlık sorunlarına yol açabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çalışan klimaya karşı uyumak sağlık sorunlarına yol açabilir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Uyku sağlığının ideal sıcaklık aralığının 19-22 derece olduğunu söyleyen Öztürk, klima kullanımının doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, açık klimaya karşı uyumanın mikrop kapma riski, enfeksiyon hastalıkları ve kas rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade etti. Öztürk, uyku öncesi klimanın bir süre çalıştırılarak odanın serinletilmesini ve kapatıldıktan sonra uykuya geçilmesini önerdi.

20.06.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çalışan klimaya karşı uyumanın pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Uyku sağlığının hava sıcaklığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Öztürk, "İdeal uyku ortamının sıcaklığı 19-22 derece arasında olmalı. 19 dereceden soğuk ve 22 dereceden sıcak olduğunda uyku kalitesi etkilenmektedir." dedi.

Öztürk, sıcaklardan korunmak ve serinlemek amacıyla klima kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekti.

Klimanın doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle yatak odalarına konulan klimaların 16-17 derecelerde değil, en düşük seviye olarak 20 derece civarında çalıştırılması uyku sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Aslında yatak odasında klima bulundurmayıp diğer odalardaki klimadan dolaylı faydalanmak sağlıklı olanıdır. Açık klimaya karşı uyumak pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Vatandaşlar bu yaz sıcağında hasta olabilirler.

İyi temizlenmemiş klima filtrelerinden mikrop kapabilme riski var. Aynı zamanda aşırı soğuğun etkisiyle enfeksiyon hastalıkları görülebiliyor. Hareket sistemine ilişkin rahatsızlıklar, adale krampları, boyun ve omuz tutulmaları meydana gelebiliyor. Birdenbire soğuyan kas gruplarında spazm olabiliyor. Bademcik iltihabı, boğazı üşütme ya da daha ağır durumlarda zatürreye kadar gidecek durumlar olabilir."

Öztürk, uyku öncesi klimanın bir süre çalıştırılarak odanın serinletilmesini ve kapatıldıktan sonra uykuya geçilmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Levent Öztürk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çalışan klimaya karşı uyumak sağlık sorunlarına yol açabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
00:17 Niğde’de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı
00:11 Türkiye’nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4’ü çocuk 10 kişi öldü Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
22:15 Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 10:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışan klimaya karşı uyumak sağlık sorunlarına yol açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement