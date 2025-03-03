Çanakkale'de Organ Bağışıyla Üç Kişiye Umut

Sağlık

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından hayatını kaybeden kişinin ailesi başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının donör organizasyonu kapsamında A.Ç'nın karaciğeri ile iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Azem Ülkü, bağış sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Operatör Dr. Hasan Keser de verdiği duyarlı karardan dolayı A.Ç'nin ailesine teşekkürlerini sunarken, organ bağış ekibini de tebrik etti.