Çankayalılar evde sağlık hizmeti alıyor - Son Dakika

- Çankayalılar evde sağlık hizmeti alıyor

ANKARA - Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin pandeminin başından itibaren uzun bir süre hizmet veremediği evde bakım hizmetleri kapsamındaki Evde Sağlık Hizmeti devam ediyor. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak veren Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor, program dahilinde hizmet alabiliyor.