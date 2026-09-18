Çankırı Şabanözü'nde din görevlilerine kanser ve kuduz bilgilendirmesi yapıldı

Şabanözü'nde din görevlilerine prostat kanseri, lenf kanseri (lenfoma), kuduz hastalığı ve kuduz aşılarının önemi hakkında bilgi verildi.

İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi doktorları Furkan Toprak ve Cemal Erdem Toy tarafından prostat kanserinde erken teşhisin tedavi başarısındaki önemi ile lenf kanserinin ilk belirtileri ve vücuttaki lenf bezlerinde meydana gelen büyüme süreçleri aktarıldı.

Toplantının son bölümünde ise özellikle kırsal bölgelerde risk teşkil edebilen kuduz hastalığı ele alındı.

Yaban hayatı veya başıboş hayvanlarla temas sonrası yapılması gereken ilk müdahaleler, kuduz aşısının hayati önemi ve aşılama takviminin aksatılmadan uygulanması gerektiği din görevlilerine anlatıldı.

Dr. Furkan Toprak, verilen bilgilerin cuma hutbeleri, seminerler ve vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetlerde din görevlileri tarafından halka aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Programın sonunda din görevlilerinin mahalle ve köylerinde vatandaşlara dağıtması amacıyla prostat kanseri, lenfoma ve kuduz konularını içeren bilgilendirici broşürler ve rehber dokümanlar dağıtıldı.