Cansever\'in durumu sevenlerini kahretti

Tedavi sürecine ilişkin gelişmeler, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Almanya'da yürütülen tedavide donör arayışının sürdüğü, alternatif olarak ilik nakli seçeneğinin değerlendirildiği ifade edildi. Hayranları sosyal medyada Cansever için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

"RADİKAL KARARLAR ALDIM" DEMİŞTİ

Cansever, geçen aralık ayında lösemiyle mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Zorlu sürecin ardından hayatında önemli kararlar aldığını belirten sanatçı, "Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.