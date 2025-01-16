Çin'deki HMPV Virüsü Yükselişte; Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Çin'deki HMPV Virüsü Yükselişte; Uzmanlardan Uyarılar

Çin\'deki HMPV Virüsü Yükselişte; Uzmanlardan Uyarılar

ALTINBAŞ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, Çin'de hızla yayılan HMPV virüsünün özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturduğunu açıkladı. Grip benzeri belirtiler gösteren hastaların evde kalması ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi önerildi.

16.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:52
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ALTINBAŞ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde Çin'de hızla artan HMPV virüsüne yönelik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özkaya, virüsün özellikle kış sonu ve ilkbahar aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, "Mevsimsel dağılımı tam olarak bilinmeyen HMPV, daha çok 2 yaşından küçük çocuklarda ciddi enfeksiyonlara yol açıyor. Astımla da karışabilen akut bronşiyolit gibi tablolara neden olabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, başta Pekin olmak üzere hızlı yayılan hastalığın, özellikle küçük çocuklar, yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açtığını söyledi. Çin sağlık otoritelerinin verilerine göre, bu gruplarda ani ölümlerde de artış yaşandığını söyleyen Özkaya, "HMPV, grip benzeri öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve akciğerlere inerek nefes darlığı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. 2023 yılında Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, Kanada ve ABD gibi birçok ülkede de görüldü. Türkiye'de henüz spesifik bir HMPV vakası bildirilmedi. Ancak Uzak Doğu ve Avrupa geçiş yollarından ülkemize seyahat eden kişilerle bu virüsün taşınabilir. Özellikle ara tatil ve Umre seyahatlerinde dikkatli olmakta fayda var. Virüsün yayılmasının önlenmesi için bireylerin önlemler alması gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Özkaya, HMPV'nin en çok 2 yaş altındaki çocuklar, 40-80 yaş arası bireyler, ilerlemiş kanser hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler üstünde etkili olduğunu dile getirdi. Korunma yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özkaya, "Grip benzeri belirtiler gösteren kişiler, özellikle çocuklar, evde kalmalı. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Maske kullanımı artırılmalı. Hasta çocukların yaşlı bireylerle temasına özen gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

HMPV'nin kuluçka süresinin kısa olduğundan, grip belirtileri taşıyan kişilerin tedbir almasının, salgının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına değinen Prof. Dr. Özkaya, "Aileler, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyleri korumak için ekstra dikkat göstermelidir. Ara tatil ve seyahat planları öncesinde, bireylerin hem kendi sağlıklarını hem de çevrelerindekilerin sağlığını koruma adına önlemleri artırmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çin'deki HMPV Virüsü Yükselişte; Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika

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