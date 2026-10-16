Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmete girdi

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine bağışlanan endoskopi ve kolonoskopi cihazı düzenlenen törenle hizmete girdi. Endoskopi ve Kolonoskopi cihazı; sindirim sistemi hastalıklarıyla birlikte kolon kanserinin de erken dönemde tespit edilmesine, doğru tanı ve gerekli tedavi işlemlerin gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacak.

Ünitenin hizmete alınması dolayısıyla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programa Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, İlçe Protokolü, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi yönetimi ile hayırsever Alaattin Kameroğlu ve ailesi katıldı.

Cihazların Çivril'e faydalı olmasını dileyen hayırsever Alaattin Kameroğlu, Çivril'de endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin verilmesinin önemli olduğuna değinerek, duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

"Sağlığa yapılan her katkı, insan hayatına verilen değerin göstergesidir"

Programda değerlendirmelerde bulunan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde hayırsever desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek; "Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabi biz bu güçlendirmeyi yaparken neye ihtiyacımız varsa hayırseverlerimiz bizden önce koşup katkıda bulunuyorlar. Bu doğrultuda hayırseverimiz Alaattin Kameroğlu tarafından hastanemize endoskopi ve kolonoskopi cihazı kazandırıldı. Endoskopi ve kolonoskopi cihazının önemini de şöyle vurgulamak istiyorum. Endoskopi ve Kolonoskopi cihazıyla sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar ayrıntılı olarak ele alınacak ve hastalıkların erken dönemde tespit edilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca kanserle mücadelede Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çok ciddi çalışmalar var. KETEM'lerimizde kanser taramalarını yürütüyoruz. Önceden gaitada gizli kan görülen vatandaşlarımız kolonoskopi ve endoskopi için merkeze geliyorlardı. Bundan sonra bu hizmeti Çivril'de alabilecekler. Cihazın kazandırılmasında katkı sağlayan Çivril Kaymakamımıza ve bu anlamlı bağışından dolayı hayırseverimiz Alaattin Kameroğlu'na teşekkür ediyor, cihazların hastanemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu da hayırsever Alaattin Kameroğlu ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kazandırmış olduğu cihazlardan dolayı teşekkür ederek; "Çivril'de sağlık alanında güzel işler yapıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, hastalıkların tanı ve teşhis süreçlerine önemli katkı sağlayacak cihazlarla ilçemizin sağlık altyapısını güçlendiriyoruz. İlçemize sağladığı değerli katkılardan dolayı hayırsever iş adamı Alaatkin Kameroğlu'na teşekkür ediyor, Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi'nin Çivril'imize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra hayırsever Alaattin Kameroğlu'na sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı plaket takdim edildi.