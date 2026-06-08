Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda kalıcı düztabanlığın olabildiğini fakat ekseriya yüzde 90 oranında geçici olduğunu aktaran Ortopedi Uzmanı Dr. Ömer Ayhan, "Taban çökmeleri, 5-6 yaşına kadar normal kabul etmekteyiz. O yaştan sonra taban çökmeleri olursa tabanlık, egzersiz ve fizik tedavi desteğiyle taban gelişimine katkı sağlamaktayız" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Ayhan, düztaban hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Dr. Ayhan, "Annelerin panikle çocuklarını düztabanlık var mı diye, koşarak getirdikleri bir konudur. Erişkinlerde daha az görüyoruz ama çocuklarda daha sık karşılaştığımız bir konu. Çocuklarda kalıcı düztabanlıkta olabiliyor ama ekseriya yüzde 90 oranında geçicidir. Taban çökmeleri, 5-6 yaşına kadar normal kabul etmekteyiz. O yaştan sonra taban çökmeleri olursa tabanlık, egzersiz ve fizik tedavi desteğiyle taban gelişimine katkı sağlamaktayız. 10 yaşını geçtiği halde taban çökmesi halen oluyorsa ve kişide klinik rahatsızlık vermiyorsa bunu yine önemsiyoruz. Fakat ayağın iç kısmında ciddi ağrı, nasırlaşma, yürümede güçlük ve erken yorulmalar olursa 10 yaşından sonra ameliyat gerektirebilir. Tarsal koalisyon ve vertikal tavus gibi durumlarda kalıcı düztabanlık olabilmekte, bunlar da cerrahi gerektirmektedir" diye konuştu.

Dr. Ayhan, "Erişkinlerde ise sonradan oluşabilecek düztabanlıklar hamilelik sürecinde kadınlarda sık gördüğümüz bir durumdur. Aşırı kilo alanlarda görüyoruz. Aksesuar navikula dediğimiz sonradan oluşan kemikle birlikte oradaki tendonu germesiyle taban çökmesini görmekteyiz. Her yaşta ihtiyaç olduğu durumda cerrahi işlem yapılabilmektedir. Tabanlıklar ve özel ayakkabılıklar 5-6 yaşından önce kullanmanın hiçbir anlamı yok. Özellikle çocuklarda 1 yaşına kadar ayak tabanında yağ dokusu fazla olduğu için ayak tabanın şiş ve tombul oluşu aileleri düztaban olarak tedirgin etmekte. O konularda ayak başparmağını geri götürdüğümüzde ya da çocuk parmak ucunda durduğunda ayak kavisi oluşuyorsa bu esnek düztabanlık anlamına gelmektedir" dedi. - ELAZIĞ