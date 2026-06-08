Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri
08.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Ömer Ayhan, çocuklarda düztabanlığın genellikle geçici olduğunu ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

Çocuklarda kalıcı düztabanlığın olabildiğini fakat ekseriya yüzde 90 oranında geçici olduğunu aktaran Ortopedi Uzmanı Dr. Ömer Ayhan, "Taban çökmeleri, 5-6 yaşına kadar normal kabul etmekteyiz. O yaştan sonra taban çökmeleri olursa tabanlık, egzersiz ve fizik tedavi desteğiyle taban gelişimine katkı sağlamaktayız" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Ayhan, düztaban hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Dr. Ayhan, "Annelerin panikle çocuklarını düztabanlık var mı diye, koşarak getirdikleri bir konudur. Erişkinlerde daha az görüyoruz ama çocuklarda daha sık karşılaştığımız bir konu. Çocuklarda kalıcı düztabanlıkta olabiliyor ama ekseriya yüzde 90 oranında geçicidir. Taban çökmeleri, 5-6 yaşına kadar normal kabul etmekteyiz. O yaştan sonra taban çökmeleri olursa tabanlık, egzersiz ve fizik tedavi desteğiyle taban gelişimine katkı sağlamaktayız. 10 yaşını geçtiği halde taban çökmesi halen oluyorsa ve kişide klinik rahatsızlık vermiyorsa bunu yine önemsiyoruz. Fakat ayağın iç kısmında ciddi ağrı, nasırlaşma, yürümede güçlük ve erken yorulmalar olursa 10 yaşından sonra ameliyat gerektirebilir. Tarsal koalisyon ve vertikal tavus gibi durumlarda kalıcı düztabanlık olabilmekte, bunlar da cerrahi gerektirmektedir" diye konuştu.

Dr. Ayhan, "Erişkinlerde ise sonradan oluşabilecek düztabanlıklar hamilelik sürecinde kadınlarda sık gördüğümüz bir durumdur. Aşırı kilo alanlarda görüyoruz. Aksesuar navikula dediğimiz sonradan oluşan kemikle birlikte oradaki tendonu germesiyle taban çökmesini görmekteyiz. Her yaşta ihtiyaç olduğu durumda cerrahi işlem yapılabilmektedir. Tabanlıklar ve özel ayakkabılıklar 5-6 yaşından önce kullanmanın hiçbir anlamı yok. Özellikle çocuklarda 1 yaşına kadar ayak tabanında yağ dokusu fazla olduğu için ayak tabanın şiş ve tombul oluşu aileleri düztaban olarak tedirgin etmekte. O konularda ayak başparmağını geri götürdüğümüzde ya da çocuk parmak ucunda durduğunda ayak kavisi oluşuyorsa bu esnek düztabanlık anlamına gelmektedir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ömer Ayhan, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi
Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Gazze’deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı Bakan Gürlek’ten tam destek geldi Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

11:10
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 11:17:28. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklarda Düztabanlık: Geçici Durumlarda Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.