Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor

Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor
06.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Dr. Kılıç, çocuklardaki kusma ve ishal vakalarının artışına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde çocuklarda görülen kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Kılıç, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sıvı kaybının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Kılıç, hijyen kurallarına uyulması, bol sıvı tüketilmesi ve belirtilerin uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde çocuklarda kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonların ve gıda kaynaklı rahatsızlıkların daha sık görülebildiğini ifade etti.

Kusma ve ishal nedeniyle çocuklarda sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Kılıç, ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yüksek ateş, ağız kuruluğu, halsizlik, gözlerde çökme ve idrar miktarında azalma gibi belirtilerin sıvı kaybına işaret edebileceğini söyleyen Kılıç, bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

Kılıç, çocukların temiz su tüketmesine dikkat edilmesi, el hijyeninin ihmal edilmemesi ve açıkta satılan gıdalardan uzak durulmasının hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını belirtti. Ailelere bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaları çağrısında bulunan Kılıç, erken müdahalenin muhtemel komplikasyonların önüne geçeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Akut Gastroenterit, Sağlık, Kusma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:28:46. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.