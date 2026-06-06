Çocuklarda Kusma ve İshal Artıyor

Son günlerde çocuklarda görülen kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Kılıç, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sıvı kaybının çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Kılıç, hijyen kurallarına uyulması, bol sıvı tüketilmesi ve belirtilerin uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde çocuklarda kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonların ve gıda kaynaklı rahatsızlıkların daha sık görülebildiğini ifade etti.

Kusma ve ishal nedeniyle çocuklarda sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Kılıç, ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yüksek ateş, ağız kuruluğu, halsizlik, gözlerde çökme ve idrar miktarında azalma gibi belirtilerin sıvı kaybına işaret edebileceğini söyleyen Kılıç, bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye etti.

Kılıç, çocukların temiz su tüketmesine dikkat edilmesi, el hijyeninin ihmal edilmemesi ve açıkta satılan gıdalardan uzak durulmasının hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını belirtti. Ailelere bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaları çağrısında bulunan Kılıç, erken müdahalenin muhtemel komplikasyonların önüne geçeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR