Çocuklarda Sıcak Çarpmasına Dikkat!

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda sıcak çarpması vakaları da daha sık görülmeye başlıyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Senem Tufan Dursun, çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyemediğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı aileleri uyardı.

Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ve bilinç değişikliği yaz aylarında görülen bu belirtiler her zaman enfeksiyon kaynaklı olmayabiliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Senem Tufan Dursun, özellikle çocuklarda sıcak çarpmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek alınması gereken önlemleri anlattı.

Çocuklar sıcaktan daha fazla etkileniyor

Çocukların sıcak havalara karşı daha hassas olduğunu belirten Dr. Dursun, "Çocukların ısı düzenleme mekanizmaları henüz tam gelişmediği için sıcak havalardan yetişkinlere göre daha fazla etkileniyorlar. Ayrıca cilt bariyerleri tam olgunlaşmadığından ve sıvı ihtiyaçlarını kendileri yeterince karşılayamadıklarından dolayı sıcak çarpması riski artıyor" dedi.

Yüksek ateş ve halsizlik ilk belirtiler arasında

Sıcak çarpmasının farklı belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Dursun, "Sıcağa maruz kalan çocuklarda yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk ve sıvı kaybına bağlı olarak idrar miktarında azalma görülebilir. Ateşin ani yükselmesi, bilinç değişikliği, aşırı huzursuzluk, ağlama ve kas ağrıları gibi durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

İlk müdahale hayat kurtarabilir

Sıcak çarpmasında hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dursun, "Sıcağa bağlı gelişen yüksek ateş durumunda çocuğun üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalı, duş aldırılmalı ve sıvı tüketimi artırılmalıdır. Vücut ısısı bazı durumlarda 40 derecenin üzerine çıkabilir. Bu da hayati risk oluşturabilecek tabloların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle çocuğun bir an önce serinletilmesi ve sıvı kaybının yerine konulması büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olun

Sıcak çarpmasından korunmak için alınabilecek önlemlere değinen Dr. Dursun, "Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle küçük çocukların dışarı çıkarılmamasını öneriyoruz. Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka koruyucu önlemler alınmalı. Açık renkli ve hava alabilen kıyafetler tercih edilmeli ve bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır" dedi.

6 aydan küçük bebeklerde fiziksel koruma ön planda

Güneş koruyucu kullanımına da değinen Dr. Dursun, "Altı aydan büyük bebeklerde uygun güneş koruyucular kullanılabilir. Ancak altı aydan küçük bebeklerde fiziksel korunma daha önemlidir. Bu nedenle uzun kollu ince kıyafetler ve gölgede kalmak öncelikli korunma yöntemleri arasında yer almalıdır" diye konuştu. - İSTANBUL