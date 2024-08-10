Çölyak hastaları Erzurum'da piknikte buluştu - Son Dakika
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Sağlık

Çölyak hastaları Erzurum'da piknikte buluştu

Erzurum'da çölyak hastaları bir araya geldi, hem sorunlarını paylaştılar hem de evlerinde yaptıkları glütensiz ürünlerle piknik yaptılar. Çölyak hastaları adına konuşan dernek üyeleri de Erzurum'da özellikle kendileri gibi glütensiz ürün kullanması gereken şahıslar için bir kafe açılmasının zorunluluk olduğunu dile getirdiler.

10.08.2024 20:18
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Çölyak hastaları Erzurum'da piknikte buluştu

"Kadayıf dolmasına hasret kaldık, bizler için bir kafe açılmalı"

ERZURUM - Erzurum'da çölyak hastaları bir araya geldi, hem sorunlarını paylaştılar hem de evlerinde yaptıkları glütensiz ürünlerle piknik yaptılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Olimpiyat Park'ta bir araya gelen yaklaşık 100 çölyak hastası, hem bir dernek çatısı altında olmanın mutluluğunu yaşadılar hem de sorunlarını gündeme getirdi. Erzurum Çölyak Yaşam Dernek Başkanı Hatice Buliç, Erzurum'da da çölyak hastaları için bir dernek kurulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Onlar için neler yapabiliriz, nasıl destek oluruz diye yola çıktık. Bizler ömrümüz boyunca glütensiz ürünler tüketmek zorundayız. Bizim tükettiğimiz ürünler çok pahalı. Bu anlamda özellikle ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz ve çocuklarımız destek bekliyor. Daha kolay ve ucuz fiyatlara bizim tüketebileceğimiz ürünlere ulaşma noktasında gayret göstereceğiz. Böyle bir güzel ortamda bir araya gelmek bile bizim önemli. " dedi.

Çölyak hastaları adına konuşan dernek üyeleri de Erzurum'da özellikle kendileri gibi glütensiz ürün kullanması gereken şahıslar için bir kafe açılmasının zorunluluk olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler ise okul kantinlerinde kendileri hitap eden tek bir ürünün olmamasından şikayet ederken bazı çölyak hastaları Erzurum'un meşhur kadayıf dolması başta olmak üzere tatlıya hasret kaldıklarını ifade ettiler. Çölyak hastaları evlerinde yaptıkları ve glüten içermeyen pasta ve yemeklerle gönüllerince bir piknik yaptılar. Özellikle çocukların mutlulukları gözlerinden okunabiliyordu.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğudur. Çölyak aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığıdır. Arpa, çavdar, buğday ve irmik gibi tahıllar çölyak hastalığını tetikleyen ana besinlerdir.

Kaynak: İHA

Erzurum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çölyak hastaları Erzurum'da piknikte buluştu - Son Dakika

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