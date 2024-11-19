ÇOMÜ Hastanesi'nde Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

ÇOMÜ Hastanesi'nde Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi

ÇOMÜ Hastanesi\'nde Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi

ÇOMÜ Hastanesi'nde bağışlarla alınan anjiyo cihazı açılışı yapıldı, sağlık hizmetleri güçlendirildi.

19.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne bağış kampanyasına verilen desteklerle alınan anjiyo cihazı hizmete alındı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek ile ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Kırılmaz'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek anjiyo cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Kırılmaz, Rektör Erenoğlu ve davetlilere cihazın özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Rektör Erenoğlu, AA muhabirine, ÇOMÜ Hastanesi'nin kentte 3'üncü basamak halk sağlığı hizmeti veren bir kurum olduğunu, dolayısıyla burada bütün ana bilim dallarına yüksek teknolojiyi akademisyenlerin kabiliyetine sunmaları gerektiğini söyledi.

Hastanede yıllardır kullanılan bir anjiyo cihazı olduğunu belirten Erenoğlu, "Yaptığımız yoğun istişarelerde, hastanenin gereksinimlerini saptadık. Bu doğrultuda 3,5 ay önce bağış kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çanakkale'deki büyük ve orta ölçekli firmalardan da destek aldık. Girişimsel radyoloji uygulamaları, sanal anjiyolar yapılıyor ve kalp pili ameliyatları başladı. Teknoloji desteğiyle daha hızlı ve konforlu şekilde hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. İbrahim Eren Pek de hastaneye kazandırılan anjiyo cihazının, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi ünitelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, teknolojinin en son ürünlerinden bir cihaz olduğunu bildirdi.

Bu cihazla kardiyoloji alanında uzmanların faydalı sağlık işlemleri haricinde, girişimsel radyolojik işlemler, kanamaya müdahale gibi benzer işlemlerin de yapılacağını dile getiren Pek, "Tüm halkımıza, bakanlıklarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Prof. Dr. Bahadır Kırılmaz ise Çanakkale'de anjiyo serüveninin 2009'da başladığını, ilk cihazı Kepez'deki hastanede faaliyete geçirdiklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"O zamandan bugüne epey bir yol aldığımızı düşünüyorum. Çünkü Çanakkale'de hep ilkleri yaptık; 3'üncü basamak bir üniversite hastanesi olarak teknoloji ve yenilikleri takip ederek, bir taraftan da öğrenci ve asistan yetiştirerek. Teknolojinin gereği yeni bir cihaz almamız gerekiyordu; çoklu işlemleri yapabilmek ve Çanakkale halkının şehir dışına çıkmasını engellemek amacıyla. Açıldığımız günden beri 7/24 hizmet veren bir kliniğiz. Eski cihazda ikinci hastayı alamıyorduk. Aynı anda iki masa da aktif olacağı için bu cihazla işlerimiz daha hızlı olacak. Diğer ana bilim dallarının kullanımına da uygun bir cihaz."

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji, Teknoloji, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ÇOMÜ Hastanesi'nde Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: ÇOMÜ Hastanesi'nde Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.