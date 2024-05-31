Covid-19 'flirt' varyantıyla ilgili uyarı: Bu yaza damgasını vuracak - Son Dakika
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Sağlık

Covid-19 'flirt' varyantıyla ilgili uyarı: Bu yaza damgasını vuracak

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 virüsünün 'flirt' isimli yeni bir varyantla yayılmaya başladığını ve bu yeni virüsün bu yazın etkili olacağını belirtti. Özellikle kanser hastalarının risk altında olduğunu vurgulayan Özkaya, yurt dışı tatilleri ve hac dönüşleri gibi toplu aktivitelerin virüsün yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

31.05.2024 00:21
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Covid-19 'flirt' etmeye başladı, profesör uyardı: "Bu yaza damgasını vuracağını düşünüyoruz"

SAMSUN - Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken 'flirt' isimli yeni bir varyant ile yayılmaya başladığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu yaza damgasını vuracak yeni virüsün bu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kanser hastaları risk altındadır. Kemoterapi alan, vücut direnci düşük kişiler akciğer tutulumu ile geliyorlar. Özellikle yurt dışı tatilinden ve hacdan dönen kişilerin, yaşlı ve vücut direnci düşük kişilerle bir araya gelmesini önermiyoruz" dedi.

Covid-19'un 'flirt(flört)' varyantı olarak kayıtlara geçen bu yeni türüyle ilgili Göğüs Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde özellikle Amerika'dan bildirilen covidin yeni varyantının Avrupa'ya doğru yayıldığını ifade eden Şevket Özkaya, "Neredeyse 3'te 1 vakanın bu yeni virüs mutandı ile enfekte olduğunu biliyoruz. Bu virüs mutandı 'omicron' ailesinin yeni mutandı. Geçirdiği mutasyonlardan aldıkları isimlerin baş harfini koyarak yeni bir mutant virüs ortaya çıktı. Bunun adı da flirt. Ülkemizde henüz tespit edilmedi. Avrupa'da ve Amerika'da başlayan bu salgın ülkemize er geç gelecek diye biliyoruz. Amerika ve Avrupa bu konuda biraz daha rahatlar çünkü onlar yaz aylarında açık havada oldukları için bunun çok yayılacağını düşünmüyorlar. Bizim ülkemiz coğrafi konum olarak biraz farklı. Yaz ayları gelmesiyle yurt dışı tatilleri başlayacak. Tatilden sonra, hacdan gelen vatandaşlarımızla birlikte yaz aylarının getirdiği düğün ve bayram gibi toplu aktiviteler nedeniyle ülkemizde yayılacağını biliyoruz" diye konuştu.

"Kanser hastaları risk altında"

Flirt varyantının Türkiye'de en sık kalan omicron ailesinin bir varyantı olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Virüsü de hastalığı da tedavisini de biliyoruz. Test yapmaya gerek yok. Elbet ülkemize de bu varyant gelecek. Flirt insanlarda uzamış şikayetlere neden oluyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Bir gün çok iyi kalkıyorsunuz, bir gün eklem ağrıları, halsizliğiniz başlıyor. Öksürüğünüz bir türlü geçmiyor. Tam adına uygun bir şekilde flört eder gibi dalgalanmalarla seyrediyor. Son günlerde özellikle covidin ilk başında gördüğümüz vakalar gelmeye başladı. İlk başlarda akciğer tutulumlar çok görüyorduk. 2024 yılı başından itibaren neredeyse hiç akciğer tutulumu görmemiştik ama bu son günlerde vakalar gelmeye başladı. Özellikle kanser hastaları risk altındadır. Kemoterapi alan, vücut direnci düşük kişiler akciğer tutulumu ile geliyorlar. Özellikle yurt dışı tatilinden ve hacdan dönen kişilerin yaşlı ve vücut direnci düşük kişilerle bir araya gelmesini önermiyoruz" şeklinde konuştu.

Kanser hastası bir kişinin akciğerleri üzerinde örnek veren Özkaya, "60 yaşının üstünde olduğu ve kemoterapi aldığı için virüsün kolayca ciğerlere indiğini görüyoruz. Bu yaza damgasını vuracak yeni virüsün bu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Covid-19 'flirt' varyantıyla ilgili uyarı: Bu yaza damgasını vuracak - Son Dakika

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