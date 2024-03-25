Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.
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Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi, bir otelde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi. Genel Başkan Devlet Sert, kurulun başarılı geçmesini ve sağlık camiası için hayırlara vesile olmasını diledi. Aday olan Mehmet Aküzüm, yine şube başkanlığına seçildi.
Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede eğitim gören Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi. Yapılan açıklamada, "Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır." denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen aralık ayında hizmete açılan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı. Hastanede 47 bin acil muayene, 2 bin 400'ü aşkın cerrahi işlem, 625'in üzerinde yoğun bakım hizmeti ve 4 bin 600'ü aşkın hasta yatırılarak tedavi gerçekleştirildi.
İftar sofralarında tüketilen çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanıza yardımcı olur. Çorba seçiminde hafif ve besleyici seçenekleri tercih etmek önemlidir. Sıvı alımını sağlar, tokluk hissi verir, besleyici olabilir, kolay hazırlanır, mideyi rahatlatır, termal rahatlama sağlar.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan sağlık destek hattı ile vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay ulaşma imkanı sağlanacak. Hastanelerde başvurulması gereken bölümle ilgili bilgilendirme, randevu ve aciliyet durumuna göre çözüm yolları sunulacak. Mesai saatlerinde hizmet verecek olan destek hattı, yaşanan sorunların da iletilmesine olanak sağlayacak. Vatandaşlar, destek hattını aradıklarında danışman hekim ve iletişim personeli ile görüşebilecekler. Ayrıca, ilçelerde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirilerek vatandaşlara daha verimli sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.
Seçim kampanyaları ve sonuçlarının yaklaştığı dönemlerde stres yükü artıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, adaylara ve kampanyada çalışanlara sağlıklarını korumaları için tavsiyelerde bulundu. Stresi azaltmak, sağlıklı yaşam için zaman ayırmak, düzenli egzersiz yapmak ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Ayrıca, kronik hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
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