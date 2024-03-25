Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da Sağlık Destek Hattı Kuruldu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan sağlık destek hattı ile vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay ulaşma imkanı sağlanacak. Hastanelerde başvurulması gereken bölümle ilgili bilgilendirme, randevu ve aciliyet durumuna göre çözüm yolları sunulacak. Mesai saatlerinde hizmet verecek olan destek hattı, yaşanan sorunların da iletilmesine olanak sağlayacak. Vatandaşlar, destek hattını aradıklarında danışman hekim ve iletişim personeli ile görüşebilecekler. Ayrıca, ilçelerde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirilerek vatandaşlara daha verimli sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.