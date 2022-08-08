Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Tuncel, Hipokrat Konferans Salonu'ndaki programda, hastanede yapılan altyapı çalışmaları ve fiziki işlemlerle ilgili doktorları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Meryem Tuncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, doktorlarla buluştu - Son Dakika

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