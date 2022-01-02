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Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi - Son Dakika

Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi

02.01.2022 13:34

Konya'da özel bir hastanede çalışan nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, beyni besleyen ve ulaşılması daha zor olan ince damarlardaki tıkanıkların tedavisinde uyguladığı yöntemle literatüre girdi.

Konya'da özel bir hastanede çalışan nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, beyni besleyen ve ulaşılması daha zor olan ince damarlardaki tıkanıkların tedavisinde uyguladığı yöntemle literatüre girdi.

Özdemir, 40 hastada uyguladığı "M3 tıkanıklıkları için endovasküler tedavi" çalışmasının sonuçlarıyla ilgili, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Dünya İnme Kongresi'nde sunum yaptı.

Doç. Dr. Özdemir, AA muhabirine, nöroloji kliniğinde yatan hastaların büyük çoğunluğunun felç nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaların büyük çoğunluğunun damar tıkanıklığına bağlı inme geçirdiğini anlatan Özdemir, "Bu hastalarda ilk birkaç saat içinde, ilgili inme merkezlerine ulaşıldığında ölüm ve sakat kalma oranları düşmektedir. Bu hastalar felçten kurtarılabilmektedir." dedi.

Özdemir, beynin ulaşılması daha zor, ileri bölgelerinde ve ince damarlardaki tıkanıklara müdahale edilemediğini, bu durumlarda ilaç tedavisi uygulandığını belirtti.

Kendisinin, daha ince damarlara müdahale ettiğini anlatan Özdemir, "Bu hastalarım ayaktan taburcu edildi. Bu hastalara müdahaleyle tüm damarlarını açabildik. Takiplerinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu hastalara da müdahale edilebileceğini ve müdahale edilmesi gerektiğini, literatürde tanımlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Hastaların felç tablosuyla hastaneye getirildiğini, beyin MR ve tomografilerinde görülen damar tıkanıklıkları için anjiyo işlemine başladıklarını ifade eden Özdemir, daha ince damarlar ve ulaşılması zor alanlara yaptığı anjiyoyu, şu şekilde anlattı:

"Kullandığımız malzemeler diğer malzemelere göre daha ince, beyin dokusuna daha az zarar verecek daha yumuşak malzemeler kullanıyoruz. Genel olarak kullandığımız sistem aynı. Damar tıkanıklığı olan bölgeye anjiyoda kullandığımız kataterlerle ulaştıktan sonra o bölgede pıhtıyı alabilecek özel stentler kullanıyoruz. Bunlar kalıcı stentler değil, geriye çektiğimizde pıhtıyı da beraberinde getiren ve damarda açıklığı sağlayan özel stentler kullanıyoruz. Yine bu hastalarda direkt o damar içerisindeki pıhtının içine eritici ilaçlar vererek de yine bu damarları açabilmekteyiz."

40 hasta ayaktan taburcu edildi

Özdemir, Dünya İnme Kongresi'nde bu yöntemle ilgili sunum yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

" Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş bir katılım oldu. Beyni besleyen küçük damarlara müdahale ile ilgili canlı yayında sunum yaptık, ülkemizi temsil ettik. Bu konuyla ilgili geniş çerçeveli ilk yapılan yayın oldu. Daha önce 1-2 yapmıştım dünyada ama daha geniş çaplı bir çalışma şu ana kadar yapılmamıştı. Bu şekilde küçük damar tıkanıklıklarına müdahale ettiğim hasta sayısı 40'a yakın. Bu hastaları büyük bir damar tıkanıklığı olduğunu düşünerek anjiyoya aldık. Anjiyoya aldığımızda küçük damar tıkanıklığı olduğunu, beyni besleyen daha küçük damarların tıkalı olduğunu gördük fakat beynin stratejik alanlarını besleyen damarlardı. Yani ağır bir felce sebep olabilecek, ağır bir konuşma bozukluğuna sebep olabilecek beynin o bölgelerini besleyen kritik küçük damarların tıkalı olduğunu tespit ettik ve onlara müdahalemizi yaptık ve sağlıkla taburcu ettik."

Müdahale ettiği hastalardan vefat eden olmadığını vurgulayan Özdemir, "Sadece bir hastamızda hafif bir beyin kanaması oldu ama o hastamızı da ayaktan taburcu ettik."

Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi
Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi
Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi

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Gökhan Özdemir, Konya, İlaç, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi - Son Dakika


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