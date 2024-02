Sağlık

Dar kanal hastalığında belirtilere dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Koparan:

"Dar kanal, güç kaybı ve idrar tutamamaya sebep olur"

ELAZIĞ - Elazığ Medilines Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, "Çabuk yorulma, yürüme mesafesinin her geçen gün kısalması, gece ayaklarda ağrı ve kramplar mevcutsa dar kanaldan şüphelenmek gerekiyor. Böyle bir durumda hastaların muayenelerinin üzerine çekilen görüntülemelerle birlikte dar kanal tanısı konulur" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, dar kanal hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kanalın yapılan klinik ve gözlemler sonucunda belirlendiğini aktaran Opr. Dr. Koparan, "Omurilik kanalı, kemiklerin arasında bulunan tabanını diskin oluşturduğu, üst omurdan aşağı uzanan kemik çıkıntı ve alt omurdan yukarı doğru uzanan kemik çıkıntılar arasında kalan yapıdır. Bu kanalın içerisinde her bir seviyede sinir kökleri çıkmaktadır. Kanal çapı normal olarak 15-25 milimetredir. Kanal çapı eğer 15 milimetrenin altındaysa dar kanaldan bahsedilir. 13 milimetre değerlerindeyse buna rölatif dar kanal diyoruz. Kanal çapı 10 milimetrenin altında ise buna da mutlak dar kanal diyoruz. Mutlak dar kanal, hem radyolojik hem de klinik olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Hastalarda normal bir check-up esnasında çekilen görüntülemelerde dar kanal görünümü mevcut olabilir fakat klinik yoksa bunun hiçbir önemi yoktur. Omurilik kanalında darlığı olan hastaların her geçen gün yürüme mesafeleri kısalır. Hastalar kanal çapını genişletmek ve bu sayede şikayetlerini azaltmak için öne doğru eğilerek yürürler. Bu durum da ileride kamburluğa sebep olur. Çabuk yorulma, yürüme mesafesinin her geçen gün kısalması, gece ayaklarda ağrı ve kramplar mevcutsa dar kanaldan şüphelenmek gerekiyor. Böyle bir durumda hastaların muayenelerinin üzerine çekilen görüntülemelerle birlikte dar kanal tanısı konulur. Hastanın klinik durumu, şikayetlerinin ağırlığı ve yaşam kalitesini ne kadar etkilediğini de ele alarak hastaya medikal veya cerrahi tedavi yapılır. Öncelikle hastanın şikayetleri ilaç veya fizik tedavi gibi yöntemlerle giderilebiliyorsa bu yönlere ağırlık verilir. Fakat hastanın dar kanalı medikal tedavi ile düzelmiyor ya da hastada güç kaybı, idrar tutamama gibi sebeplere yol açmışsa bu hastalara cerrahi önermekteyiz. Cerrahide kanal çapı genişletme ameliyatı yapılır" diye konuştu.