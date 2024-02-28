Dar kanal hastalığında belirtilere dikkat
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Koparan:
"Dar kanal, güç kaybı ve idrar tutamamaya sebep olur"
ELAZIĞ - Elazığ Medilines Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, "Çabuk yorulma, yürüme mesafesinin her geçen gün kısalması, gece ayaklarda ağrı ve kramplar mevcutsa dar kanaldan şüphelenmek gerekiyor. Böyle bir durumda hastaların muayenelerinin üzerine çekilen görüntülemelerle birlikte dar kanal tanısı konulur" dedi.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Koparan, dar kanal hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kanalın yapılan klinik ve gözlemler sonucunda belirlendiğini aktaran Opr. Dr. Koparan, "Omurilik kanalı, kemiklerin arasında bulunan tabanını diskin oluşturduğu, üst omurdan aşağı uzanan kemik çıkıntı ve alt omurdan yukarı doğru uzanan kemik çıkıntılar arasında kalan yapıdır. Bu kanalın içerisinde her bir seviyede sinir kökleri çıkmaktadır. Kanal çapı normal olarak 15-25 milimetredir. Kanal çapı eğer 15 milimetrenin altındaysa dar kanaldan bahsedilir. 13 milimetre değerlerindeyse buna rölatif dar kanal diyoruz. Kanal çapı 10 milimetrenin altında ise buna da mutlak dar kanal diyoruz. Mutlak dar kanal, hem radyolojik hem de klinik olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Hastalarda normal bir check-up esnasında çekilen görüntülemelerde dar kanal görünümü mevcut olabilir fakat klinik yoksa bunun hiçbir önemi yoktur. Omurilik kanalında darlığı olan hastaların her geçen gün yürüme mesafeleri kısalır. Hastalar kanal çapını genişletmek ve bu sayede şikayetlerini azaltmak için öne doğru eğilerek yürürler. Bu durum da ileride kamburluğa sebep olur. Çabuk yorulma, yürüme mesafesinin her geçen gün kısalması, gece ayaklarda ağrı ve kramplar mevcutsa dar kanaldan şüphelenmek gerekiyor. Böyle bir durumda hastaların muayenelerinin üzerine çekilen görüntülemelerle birlikte dar kanal tanısı konulur. Hastanın klinik durumu, şikayetlerinin ağırlığı ve yaşam kalitesini ne kadar etkilediğini de ele alarak hastaya medikal veya cerrahi tedavi yapılır. Öncelikle hastanın şikayetleri ilaç veya fizik tedavi gibi yöntemlerle giderilebiliyorsa bu yönlere ağırlık verilir. Fakat hastanın dar kanalı medikal tedavi ile düzelmiyor ya da hastada güç kaybı, idrar tutamama gibi sebeplere yol açmışsa bu hastalara cerrahi önermekteyiz. Cerrahide kanal çapı genişletme ameliyatı yapılır" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Dar Kanal Hastalığında Belirtilere Dikkat - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?