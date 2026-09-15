Darende'de kalp krizi geçiren 55 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki erkek hasta, ileri tetkik ve tedavi için Malatya'ya sevk edildi. R.K. adlı hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurmasının ardından hava ambulansıyla taşındı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki R.K., kalp krizi şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevkine karar verildi. Bunun üzerine hava ambulansı istendi.
R.K., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Kaynak: İHA
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