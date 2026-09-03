Denizli'de Halk Sağlığı Haftası: Müdür Öztürk hastalanmayı beklemeyin dedi - Son Dakika
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Denizli'de Halk Sağlığı Haftası: Müdür Öztürk hastalanmayı beklemeyin dedi

Denizli\'de Halk Sağlığı Haftası: Müdür Öztürk hastalanmayı beklemeyin dedi
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Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı ve vatandaşları düzenli kontrollere çağırdı. İl genelinde 137 Aile Sağlığı Merkezi'nde 383 birimle hizmet verildiğini, 2026'da 10 yeni birim ekleneceğini ve kanser taramalarının KETEM'lerle sürdüğünü açıkladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle açıklama yaptı. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekilmesi ve vatandaşların sağlık konusunda farkındalığın arttırılmasının önemine dikkat çeken Öztürk; "Sağlığınızı korumak için hastalanmayı beklemeyin" dedi.

Sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan birinci basamak sağlık hizmetlerinin, bireyin sağlık sistemiyle ilk temas noktası olduğunu ve birinci basamakta yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının güçlendirilmesinde hayati bir role sahip olduğunu aktaran Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk; "Halk sağlığının korunmasında düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması, dengeli ve yeterli beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması, aşırı tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, kişisel ve çevresel hijyene dikkat edilmesi, Bakanlığımızın aşılama programına tam riayet edilmesi ve kanser taramalarının zamanında yaptırılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Denizli'de vatandaşların hastalanmadan önce sağlığını koruyan, geliştiren ve yaşam kalitesini arttıran bütüncül bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Uz. Dr. Berna Öztürk; 'Denizli'de birinci basamak sağlık hizmetlerimizin en önemli yapı taşlarından Aile Sağlığı Merkezlerimiz vatandaşlarımızın sağlık sistemindeki ilk başvuru noktasıdır. İl genelinde 137 Aile Sağlığı Merkezimizde 383 Aile Hekimliği Birimimiz ile vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinden çocuk ve gebe izlemlerine, kronik hastalıklarının takibinden bağışıklama hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti sunuyoruz.2026 yılında 10 yeni Aile Hekimliği Birimini hizmet ağımıza dahil ederek Aile Hekimliği Birimi başına düşen nüfusu da 2730 kadar indirmiş durumdayız. Aile Sağlığı Merkezlerimizin yanında 7 İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, 12 Toplum Sağlığı Merkezimizde de sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Yine kanserle mücadelede en önemli adımlardan biri de hastalığın erken dönemde tespit edilmesidir. Bu kapsamda da ilimizde bulunan Merkezefendi, Pamukkale, Sümer, Acıpayam ve Tavas Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Mobil Kanser Tarama Tırımız ile ilimizin en ücra köşelerine kadar kanser taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Acıpayam, Tavas, Merkezefendi ve Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle de vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlık risklerinin azaltılması amacıyla hizmet verilmektedir. Merkezlerde beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal destek, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, sigara bırakma danışmanlığı ve kronik hastalıklarla mücadele gibi birçok alanda ücretsiz sağlık hizmetlerini sunuyoruz" dedi. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın toplumumuzda sağlık bilincinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması temennisinde bulunan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk;"Tüm vatandaşlarımızı sağlıklarını korumaya, düzenli kontrollerini yaptırmaya, birinci basamak sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Berna Öztürk, 9 Eylül, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizli'de Halk Sağlığı Haftası: Müdür Öztürk hastalanmayı beklemeyin dedi - Son Dakika

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