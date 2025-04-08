Denizli'deki Hastane İnşaatları Devam Ediyor

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yapımı devam eden şehir ve acil durum hastanelerinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şantiyelere giden Öztürk, ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaklaşık 435 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 500 yataklı Acil Durum Hastanesiyle ilgili bilgi verdi.

Öztürk, vatandaşların büyük heyecan ve merakla beklediği hastane inşaatlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1000 yatak kapasiteli, 219 yoğun bakım yatak sayısı, 35 ameliyathanesi, 286 poliklinik odası, 2052 araç kapasiteli otopark alanı ve 1 helikopter alanı ile yapımı 2027 de bitecek olan şehir hastanemizin inşaatı da devam ediyor. Denizli'miz en kısa zamanda gelişmiş tıbbi donanım, yeni açılacak özellikli hizmet birimleri ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek şehir hastanemize kavuşacak. Şehir Hastanemiz de bittiğinde bu alan toplam 1500 yatak kapasitesiyle, modern binalarıyla, tam donanımlı cihazlar ve kapsamlı sağlık kompleksleriyle sadece ilimize değil bölgemize de hitap edecek, hem de sağlık turizmi açısından önemli bir merkez konumunda olacaktır."

Berna Öztürk, Acil Durum Hastanesinin yıl sonuna doğru tamamlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesini buraya taşıyacaklarını ifade etti.