Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi

FONKSİYONEL nöroşirürji alanının ileri uygulamalarından biri olan derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi (Beyin pili operasyonu), Medicana Ataşehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından canlı cerrahi uluslararası eğitim programı şeklinde gerçekleştirildi. 'Live DBS Surgery Course Istanbul' kapsamında düzenlenen operasyona, farklı ülkelerden nöroşirürji uzmanları, nörologlar ve sağlık profesyonelleri eş zamanlı olarak katıldı. Eğitim amaçlı planlanan bu canlı cerrahi, katılımcılara hem güncel teknikleri yerinde izleme hem de uygulamaya dair detaylı bilgi edinme fırsatı sundu.

Fonksiyonel nöroşirürjinin ileri düzey tedavi yöntemlerinden derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde eğitim odaklı bir canlı yayın operasyonu ile gerçekleştirildi. Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Fonksiyonel Nöroşirürji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ameliyat, 'Live DBS Surgery Course Istanbul' kapsamında uluslararası anlamda çok sayıda uzmanı eş zamanlı olarak bir araya getirdi. Eğitim niteliğinde ve tamamen online olarak, interaktif şekilde gerçekleştirilen canlı cerrahiye; dünya genelinde 57 farklı ülkeden toplam 262 hekim katıldı. Katılımcılar, operasyonun tüm aşamalarını anlık olarak izleme, uzmanlara doğrudan sorular yöneltme ve sürece aktif olarak dahil olma imkanı buldu.

Prof. Dr. Atilla Yılmaz parkinson hastalığına yönelik uygulanan derin beyin stimülasyonu (DBS) ameliyatının cerrahisini gerçekleştirirken kursun moderatörlüğünü Almanya Universitätsklinikum Freiburg'dan PD Dr. Peter Reinacher üstlendi. Almanya Neuro-Centrum Düsseldorf'tan Dr. Stefan Jun Groiss ise intraoperatif elektrofizyoloji süreçlerini yöneterek ameliyat sırasında elde edilen verileri bilimsel çerçevede değerlendirerek elektrotun yerleştirilmesi için en doğru yerin bulunması konusunda yardımcı oldu. Program kapsamında ayrıca, fonksiyonel nöroşirürji alanında dünya çapında tanınan isimlerden Prof. Patric Blomstedt ve Prof. Dr. Ali Savaş özel konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Blomstedt, stereotaktik cerrahide kullanılan 'SUSy Stereotactic System' üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirirken; Prof. Dr. Ali Savaş, distoni cerrahisine yönelik güncel ve ileri yaklaşımları katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından gerçekleştirilen bu canlı DBS cerrahisi eğitim programında DBS cerrahisi bir Parkinson hastasına genel anestezi altında uygulandı. Hedef bölge olarak Globus Pallidus internus (GPi) seçilirken, işlem SUSy stereotaktik çerçeve sistemi ile ve elektrofizyolojik testler yardımıyla yüksek doğrulukta gerçekleştirildi. Operasyon sırasında Medtronic Percept BrainSense sistemi kullanılarak implantasyon sağlandı ve adaptif DBS teknolojisinin klinik avantajları uygulamalı olarak gösterildi. Elektrofizyolojik test olarak hem Mikroelektrot kayıtlama (MER) hem de motor uyarılmış potansiyeller (MEP) ile eş zamanlı analiz yapılarak uygulama tüm katılımcılarla online olarak paylaşıldı. Yüksek çözünürlüklü canlı yayın altyapısı sayesinde cerrahinin tüm detayları kesintisiz şekilde aktarılırken, anlık elektrofizyolojik yorumlar ile katılımcılara eğitim deneyimi sunuldu.