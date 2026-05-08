Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi

Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi
08.05.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Ataşehir Hastanesi'nde canlı DBS cerrahisi eğitimi, uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

FONKSİYONEL nöroşirürji alanının ileri uygulamalarından biri olan derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi (Beyin pili operasyonu), Medicana Ataşehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından canlı cerrahi uluslararası eğitim programı şeklinde gerçekleştirildi. 'Live DBS Surgery Course Istanbul' kapsamında düzenlenen operasyona, farklı ülkelerden nöroşirürji uzmanları, nörologlar ve sağlık profesyonelleri eş zamanlı olarak katıldı. Eğitim amaçlı planlanan bu canlı cerrahi, katılımcılara hem güncel teknikleri yerinde izleme hem de uygulamaya dair detaylı bilgi edinme fırsatı sundu.

Fonksiyonel nöroşirürjinin ileri düzey tedavi yöntemlerinden derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde eğitim odaklı bir canlı yayın operasyonu ile gerçekleştirildi. Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Fonksiyonel Nöroşirürji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ameliyat, 'Live DBS Surgery Course Istanbul' kapsamında uluslararası anlamda çok sayıda uzmanı eş zamanlı olarak bir araya getirdi. Eğitim niteliğinde ve tamamen online olarak, interaktif şekilde gerçekleştirilen canlı cerrahiye; dünya genelinde 57 farklı ülkeden toplam 262 hekim katıldı. Katılımcılar, operasyonun tüm aşamalarını anlık olarak izleme, uzmanlara doğrudan sorular yöneltme ve sürece aktif olarak dahil olma imkanı buldu.

Prof. Dr. Atilla Yılmaz parkinson hastalığına yönelik uygulanan derin beyin stimülasyonu (DBS) ameliyatının cerrahisini gerçekleştirirken kursun moderatörlüğünü Almanya Universitätsklinikum Freiburg'dan PD Dr. Peter Reinacher üstlendi. Almanya Neuro-Centrum Düsseldorf'tan Dr. Stefan Jun Groiss ise intraoperatif elektrofizyoloji süreçlerini yöneterek ameliyat sırasında elde edilen verileri bilimsel çerçevede değerlendirerek elektrotun yerleştirilmesi için en doğru yerin bulunması konusunda yardımcı oldu. Program kapsamında ayrıca, fonksiyonel nöroşirürji alanında dünya çapında tanınan isimlerden Prof. Patric Blomstedt ve Prof. Dr. Ali Savaş özel konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Blomstedt, stereotaktik cerrahide kullanılan 'SUSy Stereotactic System' üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirirken; Prof. Dr. Ali Savaş, distoni cerrahisine yönelik güncel ve ileri yaklaşımları katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Atilla Yılmaz tarafından gerçekleştirilen bu canlı DBS cerrahisi eğitim programında DBS cerrahisi bir Parkinson hastasına genel anestezi altında uygulandı. Hedef bölge olarak Globus Pallidus internus (GPi) seçilirken, işlem SUSy stereotaktik çerçeve sistemi ile ve elektrofizyolojik testler yardımıyla yüksek doğrulukta gerçekleştirildi. Operasyon sırasında Medtronic Percept BrainSense sistemi kullanılarak implantasyon sağlandı ve adaptif DBS teknolojisinin klinik avantajları uygulamalı olarak gösterildi. Elektrofizyolojik test olarak hem Mikroelektrot kayıtlama (MER) hem de motor uyarılmış potansiyeller (MEP) ile eş zamanlı analiz yapılarak uygulama tüm katılımcılarla online olarak paylaşıldı. Yüksek çözünürlüklü canlı yayın altyapısı sayesinde cerrahinin tüm detayları kesintisiz şekilde aktarılırken, anlık elektrofizyolojik yorumlar ile katılımcılara eğitim deneyimi sunuldu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:47
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:33
Şanlıurfa’da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:54:02. #7.13#
SON DAKİKA: Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.