Diş Estetiğinde Yenilik: Laminate Veneer Restorasyonları

Sağlık

YAPRAK diş ya da yaprak porselen olarak bilinen laminate veneer restorasyonların diş tedavisindeki popülerliğinden bahseden Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Gülener, bu yöntemin dişlerde estetik sorunları düzeltmek için kullanıldığını aktardı. Dr. Gülener, "Dişin ön yüzeyine yerleştirilen bu ince tabakalar, dişlerin şekil, renk ve boyutunu iyileştirirken, doğal bir görünüm sunuyor" dedi.

Laminate veneerlerin, dişlerin renk değişimi, küçük kırılmalar, çarpıklıklar veya boşluklar gibi estetik problemlerin düzeltilmesinde tercih edildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Fulya Gülener, diğer diş estetiği çözümleriyle karşılaştırıldığında, dişin doğal yapısını minimum düzeyde değiştirdiği için oldukça popüler restorasyonlar olduğunu anlattı. Dr. Gülener, "Hem fonksiyonel hem de estetik açıdan yüksek memnuniyet sağlayan laminate veneerler, hastaların gülüşlerini hızlı ve minimal invaziv bir şekilde yenilemelerini sağlar" diye konuştu.

'DOĞAL VE UZUN ÖMÜRLÜ BİR GÜLÜŞ ELDE ETMEK İSTEYEN HASTALAR İÇİN GÜVENİLİR'

Laminate veneerlerin, dişlerin renk, boyut ve şekil açısından tamamen özelleştirilebilir olduğunu, dişlerdeki sararma, kırılma veya şekil bozuklukları gibi problemlerin etkin bir şekilde giderilebileceğine değinen Dr. Gülener, sözlerine şöyle devam etti:

"Laminate veneerler son derece estetik bir çözüm sunsa da, özellikle dişlerde ciddi çürükler veya yapısal bozukluklar varsa, önce bu problemler tedavi edilmeli ve ardından veneerler uygulanmalıdır. Ayrıca, diş sıkma (bruksizm) gibi alışkanlıkları olan bireylerde veneerlerin ömrü kısalabilir. Bu durumda, koruyucu splintler önerilebilir. Dişlere minimal müdahalede bulunarak büyük estetik değişiklikler yaratmak isteyenler için ideal bir çözümdür. Gelişmiş teknolojilerle desteklenen veneerler, doğal ve uzun ömürlü bir gülüş elde etmek isteyen hastalar için güvenilir bir alternatiftir."