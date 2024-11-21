Diyabet Farkındalık Sempozyumu Ödemiş\'te

Sağlık

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2. Uluslararası Diyabet Farkındalık Sempozyumu gerçekleştirildi.

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, Fakültenin Konferans Salonu'nda gerçekleşen programın açılışında, Ödemiş Devlet Hastanesi ve Ege Diyabetliler Derneği iş birliği sempozyumu düzenlendiklerini belirtti.

Yeşilbalkan, "Birçok insan için 14 kasım sıradan bir sonbahar günüdür. Oysa Dünyadaki milyonlarca diyabetli çocuk için ise 14 Kasım en az kendi doğum günleri kadar önemlidir." dedi.

Sempozyumda uzmanlar diyabetle ilgili bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından fakültenin bahçesinde, hemşireler Günay Demir ve Güllü Demir koordinatörlüğünde diyabet taraması etkinliği gerçekleştirildi.