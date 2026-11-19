Diyaliz hastası, Darende'den hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki diyaliz hastasının Malatya'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Hasta, ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Darende'de tedavi gören diyaliz hastası, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki A.K.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevkine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İHA
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