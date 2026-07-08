Diyarbakır'da Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi

Diyarbakır\'da Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi
08.07.2026 14:39
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Diyarbakır'da yeni anjiyo cihazı, inme müdahale kapasitesini artırarak sağlık hizmetlerini hızlandıracak.

Diyarbakır'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni anjiyo cihazı hizmete alınarak hasta kabulüne başladı.

Yeni anjiyo cihazı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli referans merkezlerinden biri olan İnme Merkezinin hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ani gelişen inme vakalarında dakikaların hayati önem taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni cihaz sayesinde acil girişimsel tedaviler daha hızlı gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanlarında sunulan sağlık hizmetlerinde de önemli bir kapasite artışı sağlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Diyarbakır'ın yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illere de ileri düzey sağlık hizmeti sunan bölgesel bir merkez olduğunu belirtti. Asiltürk, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren İnme Merkezimiz, bölgemizin en önemli özellikli sağlık birimlerinden biridir. Özellikle akut inme hastalarında erken müdahale, hastaların yaşam şansını artırırken kalıcı engellilik riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Hizmete aldığımız yeni anjiyo cihazı ile İnme Merkezimizin müdahale kapasitesi daha da güçlenecek. Aynı zamanda kardiyoloji ve girişimsel radyoloji branşlarımızda gerçekleştirilen işlemler daha etkin ve hızlı şekilde yapılabilecek. Sağlık Bakanlığımızın güçlü sağlık altyapısı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımızın en ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Yeni Anjiyo Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

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