Diyetisyenden uyarı: "Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin" - Son Dakika
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Diyetisyenden uyarı: "Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin"

01.04.2022 11:49

Diyetisyenden uyarı: "Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin" Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, Ramazan'da sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için tatlılardan uzak durup tamamlayıcı besinler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyenden uyarı: "Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin"

SİVAS - Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, Ramazan'da sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için tatlılardan uzak durup tamamlayıcı besinler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Ramazan ayına yönelik sağlıklı beslenme konusunda önemli önerilerde bulundu. Ramazan ayı boyunca tatlı tüketimini kısıtlaması gerektiğini vurgulayan Arslan, birbirini tamamlayıcı iftar ve sahur öğünlerin planlanması gerektiğini söyledi.

Arslan, İftar ve sahur arasında gün boyu ihtiyaç duyulacak besinlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Her beslenme tarzı değişikliğinde olduğu gibi vücudumuz Ramazan ayında da yemek saatlerimizdeki, öğün başına tükettiğimiz besin miktarındaki, uyku düzenimizdeki değişime ayak uydurabilmek için bir adaptasyon süreci geçirir. Bu süreçte de en büyük desteklerimizden biri besinlerimizdir. Temelde günlük almamız gereken süt ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, et, tavuk, peynir, yumurta gibi protein kaynakları ve ekmek, bulgur pilavı, erişte gibi karbonhidrat kaynakları vardır. Bu besin gruplarımızı bilerek birbirini tamamlayıcı iftar ve sahur öğünleri planlanmalıdır. Gün içinde eksikler tamamlanmalıdır. Örneğin iftarda süt grubundan yoğurt, ayran tüketilmediyse bu sahur öğününe eklenmelidir" dedi.

"Tatlıyı azaltın asitli içeceklerden uzak durun"

Tatlı tüketim sıklığının azaltılması ve asitli içeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Arslan, "Tek seferde yapılan ağır bir iftar yemeği sonrasında, ağır bir çay saati yerine aralıklarla beslenme tercih edilmeli. Hurma, su, çorba, salata ile bir başlangıç yapılıp en az 15 dakika yemeğe ara verilmeli. Dinlenme sonrasında ana yemek, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri grubu ve pilav, makarna, ekmek gibi tahıl grubuyla devam edilmelidir. Asitli, şekerli içecekler iftar sofralarından uzak tutulmalıdır. Akşam ara öğüne güllaç, dondurma gibi sütlü, meyveli tatlılar tercih edilmeli. Tatlı tüketim sıklığımız azaltılmalı. İftar ile sahur arasında bol sıvı alınmalı. Sade maden suyu, ayran, şekersiz komposto, hoşaf suları cacık gibi sıvı ağırlıklı tercihler yapılmalı. En az 8 bardak su iftar ve sahur arsında tüketilmelidir. Sahur öğünü atlanmamalı. Uzun süre tok tutan yumurta, sert peynirler, yulaf, çiğ badem, muz gibi besinler tercih edilebilir. Akşam öğününden kalan yemekler, ağır kızartmalar tüketilmemelidir." diye konuştu.

"Akşam yürüyüşleri ve ev egzersizleri yapın"

Ramazan ayı boyunca sporun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Ramazan ayı hareketsiz de geçmemeli. Akşam yürüyüşleri ya da ev içi egzersizleri yapılmalı. Tansiyon, şeker hastalığı gibi problemimiz yoksa gün içerisinde de yürüyüşler yapılabilir. Bu şekilde haftalık en az 150 dakikalık egzersiz tamamlanmalı" şeklinde konuştu.

Diyetisyenden uyarı: Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin
Diyetisyenden uyarı: Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin
Diyetisyenden uyarı: Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin

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Cansu Arslan, Ramazan, Sivas, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyetisyenden uyarı: 'Tatlıdan uzak durup tamamlayıcı besinlere yönelin' - Son Dakika


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