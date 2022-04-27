Doç. Dr. Ali Solmaz: Yutulabilir mide balonu tekniğiyle obeziteden kurtulmak mümkün - Son Dakika

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen hastalıklardan biri olmaya başladı. Sadece dış görünüşü değil sağlığı da olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmanın pek çok yöntemi var. Ameliyat olmak istemeyen hastaların yutulabilir mide balonu yöntemini tercih ettiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Solmaz, "Mide balonları, midede 6-12 ay gibi uzun bir süre kalabilmektedir. Bu sürede sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığını edinmek daha kolay bir hale gelmektedir" dedi.

Çamlıca Erdem Hastahanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Solmaz, yutulabilir mide balonu tekniği hakkında açıklamalarda bulundu. Solmaz, "Yutulabilir mide balonu, obezite hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahi dışı yöntemlerden biridir. Bu yöntemde genel cerrah tarafından mideye silikon yapıda bir balon yerleştirilmektedir. Vücut kitle indeksi 25 ve üzeri olan, obezite ameliyatı olmak istemeyen veya olması riskli hastalar ile ameliyat olma gereksinimi olmayan hastalarda mide balonu tercih edilebilmektedir" diye konuştu.

Balonun, mide içerisinde kapladığı hacim sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin daha az porsiyonlarda yemesini ve ideal kiloya daha erken ulaşmalarını sağladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Solmaz, "Önceki yıllarda bu balonlar sadece endoskopi yardımıyla takılabiliyordu. Ancak gelişen teknoloji ile günümüzde endoskopi ve anestezi gereksinimi olmayan yutulabilir mide balonu ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

UZUN SÜRE KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAMAYA YARDIMCI

Doç. Dr. Solmaz, midede kaldığı sürece etkisini devam ettiren balon uygulamasının avantajları hakkında şunları söyledi:

"Fazla kilo nedeniyle sağlık durumu olumsuz etkilenen insanlar mide balonu programı ile en az 6 ay takip ediliyor ve sağlıklı kilolarına tekrar kavuşturuluyor. 6 aylık bu davranış değişikliği programından sonra verilen kilolar, diğer uygulamalara göre çok daha uzun süreler korunabiliyor. Örneğin, genç bir hastamız kliniğimize kilo verememe şikayeti ile başvurmuştu. Boyu 165 cm, kilosu 88 kg ve mevcut verilere göre vücut kitle indeksi 32.3 olan bu hastaya yutulabilir mide balonu uygulamasına karar verdik. 15 dakikalık anestezi ve hastane yatışı gerektirmeyen günübirlik işlem ile yutulabilir mide balonu uygulamasını yaptık. Hastamız işlem öncesi ve sonrası 6 ay boyunca düzenli olarak diyetisyen görüşmesi ve takibi ile 19 kg verdi. 6 aylık takip sonrası ideal kilosuna ulaşan hastamız hala formunu korumaya devam ediyor."

UYGULAMA YALNIZCA 15 DAKİKA

Yutulabilir mide balonun diğer yöntemlere göre hasta için çok daha zahmetsiz olduğunu belirten Solmaz, uygulama süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Uygulama anı yaklaşık 15 dakika sürüyor ve hastalar ameliyatsız, endoskopisiz ve anestezisiz bir şekilde bu uygulamayı yaptırmanın konforunu yaşıyor. Yutulabilir mide balonu kapsülü doktor gözetiminde hasta tarafından direk olarak röntgen odasında su ile yutuluyor. Doktor, röntgen cihazıyla mide balonunun midedeki konumunu onayladıktan sonra balonun ucundaki ince dolum ipinden balona su aktarımı başlatıyor. Balon bu şekilde yaklaşık 5-6 dakika içerisinde özel solüsyon ile dolduruluyor, dolum bittikten sonra ise ince dolum ipi doktor tarafından balondan ayırılarak balon midenin üst kısmına yerleştirilmiş oluyor. Ardından hastalar bu ağrısız, acısız uygulama ile ilk kilolarını kaybetmeye başlıyorlar. İşlem sonrası verilen akıllı tartı sayesinde hastalar kendilerini günlük olarak takip edebiliyor, ayrıca sonuçlarını belli periyotlar halinde diyetisyenleri ve doktorlarıyla paylaşarak sürekli olarak takip ve yardım alıyorlar. 6 aylık program sonunda hastaların çoğu hedefledikleri kiloya klinik destek ekiplerinin de yardımlarıyla ulaşıyorlar ve verdikleri bu kiloları uzun süreler boyunca koruyabiliyorlar. 4-6 aylık süre sonunda balon kendiliğinden dışkı yoluyla atılıyor ve çıkarmak için ek bir işleme gerek kalmıyor."