Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, 1-7 Ocak'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Karabük, 195,39'luk artışıyla önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 şehir arasında yer aldı.
Kocaeli 511,65'lik verisiyle bölgede en yüksek vaka sayısına ulaşırken, Zonguldak 213,46'lık oranıyla en düşük il olarak kayıtlara geçti.
Aşılama sayılarına bakıldığında ise Sakarya yüzde 75,2, Kocaeli yüzde 81, Düzce yüzde 77, Bolu yüzde 80,6, Zonguldak yüzde 85, Bartın yüzde 84,7 ve Karabük yüzde 78,1 olarak tabloya yansıdı.
Doğu
Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayısı (100 bin kişide) değişimi şöyle:
25-31 Aralık 1-7 Ocak Değişim Sakarya 212,25 324,75 112,5 Kocaeli 339,42 511,65 172,23 Düzce 185,25 324,25 139 Bolu 245,23 384,37 139,14 Zonguldak 164,07 213,46 49,39 Bartın 136,20 218,62 82,42 Karabük 100,57 295,96 195,39
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