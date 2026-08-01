Doğurganlık İçin Dijital Eğitim Platformu - Son Dakika
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Doğurganlık İçin Dijital Eğitim Platformu

Doğurganlık İçin Dijital Eğitim Platformu
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TÜBİTAK destekli projeyle doğurganlığın korunması için dijital bir eğitim platformu geliştirilecek.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projeyle, doğurganlığın korunması konusunda farkındalığı artıracak modüler ve bulut tabanlı dijital eğitim platformu geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; "Fertilite Koruma Farkındalığı Artırmak için Modüler Bulut Tabanlı Bir Platform: Tasarım, Pilot Test ve Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı projeyle, doğurganlığı olumsuz etkileyebilecek hastalıklar ve tedavi süreçleri konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji yürütücülüğünde gerçekleştirilecek proje kapsamında, modüler ve bulut tabanlı dijital eğitim platformu geliştirilecek. Platformun kullanılabilirliği ilk olarak pilot uygulamayla değerlendirilecek.

"Bilinçli sağlık kararlarını destekleyeceğiz"

Doğurganlığı etkileyebilecek hastalıklar ve tedavi süreçleri hakkında bireylerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, "Doğurganlığın korunması konusunda farkındalığın artırılması, üreme sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Geliştireceğimiz dijital eğitim platformuyla bireylerin bilgiye ulaşmalarını ve sağlıklarıyla ilgili bilinçli kararlar almalarını desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Platformun modüler ve bulut tabanlı olarak tasarlanacağını belirten Prof. Dr. Beji, "Platformun kullanılabilirliğini pilot uygulamayla değerlendireceğiz. Ardından gerçekleştireceğimiz randomize kontrollü çalışmayla bireylerin bilgi düzeyi, farkındalığı ve karar verme süreçleri üzerindeki etkisini bilimsel olarak inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dijital sağlık çözümlerine katkı sağlayacak

Projenin doğurganlığın korunması alanındaki dijital sağlık çalışmalarına katkı sunmasının hedeflendiğini kaydeden Prof. Dr. Beji, "Çalışmamızla doğurganlığın korunması konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra bu alandaki dijital sağlık çözümlerinin geliştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Proje ekibinde Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aysu Yıldız Karaahmet, Biyomedikal Mühendisliği İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ramin Rasi ve Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Huriye Sena Kuruç araştırmacı olarak yer alıyor.

Kaynak: İHA

Tübitak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doğurganlık İçin Dijital Eğitim Platformu - Son Dakika

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