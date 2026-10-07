Dr. Aksoy, huzursuz bacak sendromunda akupunkturun standart tedavi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Dr. Aksoy, huzursuz bacak sendromunda akupunkturun standart tedavi olmadığını söyledi

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Dr. Aksoy, huzursuz bacak sendromunda akupunkturun standart tedavi olmadığını söyledi
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Dr. Onur Aksoy, huzursuz bacak sendromunda doğru tanı sonrası akupunkturun tedaviyi destekleyen tamamlayıcı seçenek olabileceğini söyledi. Akupunkturun standart tedavi olmadığını belirten Aksoy, yakınmaları artanların nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji ve GETAT Uzmanı Dr. Onur Aksoy, huzursuz bacak sendromunda doğru tanı ve nörolojik değerlendirme sonrasında akupunkturun uygun hastalarda mevcut tedaviyi destekleyen tamamlayıcı bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Akşam ve gece saatlerinde artan bacaklarda huzursuzluk, karıncalanma, çekilme veya tarif edilmesi güç rahatsızlık hissinin uyku kalitesini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebildiğini belirten Dr. Onur Aksoy, bu yakınmaların öncelikle nedeninin araştırılması gerektiğini ifade etti.

'ÖNCE HUZURSUZLUĞUN NEDENİ ARAŞTIRILMALI'

Huzursuz bacak sendromunun genellikle dinlenme sırasında ortaya çıkan, hareket etmekle geçici olarak hafifleyen ve özellikle akşam veya gece saatlerinde belirginleşen yakınmalarla seyrettiğini belirten Aksoy, benzer belirtilerin farklı sağlık sorunlarında da görülebileceğine dikkat çekti.

Aksoy, "Bacaklarda gece ortaya çıkan her rahatsızlığı doğrudan huzursuz bacak sendromu olarak değerlendirmek doğru değildir. Hastanın şikayetleri nöroloji uzmanı tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve tanı netleştirilmelidir. Demir eksikliği başta olmak üzere bazı metabolik durumlar, böbrek hastalıkları, kullanılan ilaçlar veya farklı nörolojik sorunlar da benzer yakınmalara eşlik edebilir" dedi.

Gerekli görülen hastalarda kan tetkiklerinin de tanı ve tedavi sürecine katkı sağladığını belirten Aksoy, özellikle demir depolarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

'TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI'

Huzursuz bacak sendromunda tedavinin hastanın klinik durumuna göre planlandığını vurgulayan Aksoy, "Demir eksikliği veya yakınmaları artırabilecek başka bir durum tespit edilmişse öncelikle bunun düzeltilmesi gerekir. Uyku düzeni, yaşam tarzı, kullanılan ilaçlar ve eşlik eden hastalıklar birlikte değerlendirilir. Gerektiğinde nöroloji uzmanı tarafından medikal tedavi de planlanabilir" ifadelerini kullandı.

Sık tekrarlayan yakınmaların uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini ve gece uyanmalarına yol açabileceğini belirten Aksoy, bu durumun gündüz yorgunluğu ve yaşam kalitesinde düşüşle sonuçlanabileceğini kaydetti.

'AKUPUNKTUR TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Akupunkturun huzursuz bacak sendromunda standart veya ilk basamak tedavi olmadığını belirten Aksoy, uygun hastalarda mevcut tedavi planına destek amacıyla uygulanabileceğini söyledi.

Aksoy, "Uygulamada vücudun belirli noktalarına ince ve steril iğneler yerleştirilir. Amaç, bacaklardaki rahatsızlık hissi ve gece ortaya çıkan semptomların azaltılmasına destek olmak ve buna bağlı olarak uyku kalitesini iyileştirmeye katkı sağlamaktır. Seansların sıklığı ve süresi ise hastanın yakınmalarına ve tedaviye verdiği yanıta göre belirlenir" diye konuştu.

Dr. Onur Aksoy, huzursuz bacak yakınmaları sıklaşan, uykusunu bozan veya günlük yaşamını etkilemeye başlayan kişilerin kendi kendine tedavi yöntemlerine yönelmek yerine nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA
Onur AksoySağlıkSon Dakika

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