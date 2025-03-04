Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde Bilinçlendirme Semineri

Sağlık

Si-Ser İşitme Cihazları'ndan Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel seminer

İSTANBUL - Si-Ser İşitme Cihazları tarafından, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında bir seminer düzenledi. Seminerde işitme kaybının erken teşhisi, işitme cihazlarının önemi ve sağlıklı işitme için dikkat edilmesi gerekenler ele alındı. Uzmanlar, işitme kaybının sinsice ilerleyerek Alzheimer'a yol açabileceğini vurgularken, bazı katılımcılara ücretsiz işitme testi yapıldı.

Si-Ser İşitme Cihazları ve Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri tarafından 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında 19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi'nde seminer düzenlendi. Yaşlı Bakım Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, işitme kaybının erken teşhisi, işitme cihazlarının önemi ve sağlıklı işitme için dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı. Seminer Müzisyen Sevda Özdemir tarafından çalınan Klasik Kemençe konseriyle başladı. Daha sonra Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniğinde görevli KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlter Tezer ve Si- Ser İşitme Cihazları Ticari Pazarlama Yöneticisi ve Odyolog Anıl Arslan tarafından katılımcılara işitme bilincini aşılamak amacıyla işitme kaybı hakkında önemli bilgiler verildi. Öte yandan katılımcıların bazılarını ücretsiz bir işitme kaybı testi yapıldı.

"İşitme kaybı çok sinsice ilerleyen bir sorun"

Burada açıklamalarda bulunan Si- Ser İşitme Cihazları Ticari Pazarlama Yöneticisi ve Odyolog Anıl Arslan, işitme kaybının sinsice ilerlediğini ve Alzheimer'e neden olabileceğini söyleyerek, "İşitme bilincini aşılamak için işitme taraması ve otoskopik muayene gerçekleştirdik. Verimli bir gün oldu. Kişilerimizde olması gereken işitme seviyelerini ve hangi seviyede duyduklarının bilgisini vermiş olduk. Detaylı taramalarını gerçekleştirdik. İşitme kaybı aslında çok sinsice ilerleyen bir şey. Başlangıcı ile ilerlemesinin arasında çok kısa bir zaman olabilir. Bu yüzden bizim için en önemli şey erken tanı ve teşhis çok önemli. Çünkü işitme kaybı ne kadar ilerlerse bizim işitme cihazımızdan alacağımız verim maalesef o kadar düşüyor. Bu yüzden 'şuan da işitme kaybım hafif dereceli, ileri ki durumlarda kullanırım' gibi bir mantık çok doğru değil. Erken tanı bizim için o kadar verimli oluyor. O yüzden kişinin işitme kaybı varsa hemen bir işitme cihazı kullanması gerekmektedir. Duyuyorum ama anlamıyorum gibi söylemlerle bu sorunlar başlıyor. Kişi duyduğunu ama algılamadığını bizlere söylüyor. Aslında sesler kulağa daha az geldiği için beyin bazı kelimeleri yavaş yavaş unutuyor buda kişinin unutkanlığına ve en son evrede Alzheimer ve demansa yol açabiliyor" dedi.

Test sayesinde işitme kaybı ortaya çıktı

Seminere katılan Hacer Özturan, test sayesinde sağ kulağında işitme kaybını öğrendiğini ifade ederek, " Bugün ilk kez duyma ile ilgili bir çalışma yaptık. İşitme kaybımın olduğunu az da olsa biliyordum ama testi ilk kez denedim. Yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Bilmediğim halde şuan da yüzde 35'lik sağ kulağımda bir işitme kaybının olduğunu öğrendim. Bu hizmet içinde herhangi bir ücret almadılar" diye konuştu.

Bir diğer katılımcı Fuat Üver ise, " Bu hizmetten çok memnunum. Sosyal yaşam evi benim için çok önemlidir. Aktivitelerin her biri ayrıca önemlidir. Kulak için geldiğimden de çok memnunum. Çok ilgi gördüm, herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Öte yandan katılımcılara kameralı kulak muayenesi ve ücretsiz işitme testi yapıldı.