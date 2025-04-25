Dünya Sıtma Günü'nde Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Dünya Sıtma Günü'nde Uyarılar

DÜ Tıp Fakültesi, sıtmanın belirtilerini ve korunma yöntemlerini açıkladı; erken tanı önemlidir.

25.04.2025 18:50
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Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, "25 Nisan Dünya Sıtma Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

İnce, sıtmanın en yaygın bulaşma şeklinin sivrisinek ısırığı olduğunu belirterek, "Sıtmanın belirtileri, genellikle enfekte sivrisinek ısırığından 7-30 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler arasında ateş, titreme ve üşüme atakları, terleme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, arın ağrısı, kansızlık, sarılık, nöbetler vardır." ifadelerini kullandı.

Erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat eden kişilerin, dönüş sonrası herhangi bir hastalık belirtisi gösterdiklerinde gecikmeden doktora başvurmaları çok önemlidir. Sıtma Türkiye'de geçmişte daha yaygın olmakla birlikte günümüzde nadir görülen bir hastalık. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren alınan sağlık önlemleri, vektör kontrol programları ve ilaç tedavileri sayesinde sıtmanın yerli bulaşı büyük oranda kontrol altına alınmıştır. "

İnce, sivrisinek popülasyonunu azaltmanın, sıtmanın yayılmasını ciddi oranda azaltılacağına işaret ederek, "Sıtma taşıyan kişilere erken teşhis ve etkili tedavi uygulanarak bulaş zinciri kırılır. Cibinlik kullanın. Pencerelere sineklik takın veya akşamları kapalı tutun. Sivrisinek kovucu spreyler ve losyonlar kullanın. Uzun kollu, açık renkli giysiler giyin. Akşam saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Dünya Sıtma Günü'nde Uyarılar - Son Dakika

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