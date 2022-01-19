Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi - Son Dakika

Bilim insanları, düşük maliyetli ve yaygın olarak kullanılan bir antiviral ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığını tespit etti.

Australian National University ile King's College London'dan araştırmacılar, oldukça yaygın olarak kullanılan, düşük maliyetli antiviral Heparin'in ağır enfeksiyondan muzdarip hastaların tedavi seçeneklerini artırdığını gösterdi.

Heparin'den belli bir miktar soluyan hastaların nefes almalarının ve oksijen seviyelerinin yüzde 70 iyileştiğini belirleyen araştırmacılar, ilacın antiviral, iltihap önleyici ve kan sulandırıcı etkilerinin Kovid-19'un tedavisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ağır Kovid-19 hastalarında akciğerlerde kan pıhtıları oluşması nedeniyle, Heparin'in kan sulandırıcı etkisinin bu tür pıhtıların oluşumunu engelleyebileceğini aktardı.

Çalışmada yer alan kişilerin hastalık seviyelerinin farklı şiddette seyrettiğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun antiviral özellikleriyle bağışıklık sistemini yatıştıran ilacın hastalığın genelinde güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Frank van Haren, Heparin'in özellikle düşük gelirli ülkelerde Kovid-19'un tedavisinde maliyeti az, güvenli, etkili ve ümit verici bir imkan olacağını vurguladı.

Bilim insanları, 13 ülkede, Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören ve Heparin verilen hastaları takip ederek araştırmalarını ilerletiyor.