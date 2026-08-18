Düzce’de 65 milyon liralık yatırımla iki yeni ruh sağlığı merkezi açıldı - Son Dakika
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Düzce’de 65 milyon liralık yatırımla iki yeni ruh sağlığı merkezi açıldı

Düzce’de 65 milyon liralık yatırımla iki yeni ruh sağlığı merkezi açıldı
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Düzce'de 65 milyon lira yatırımla inşa edilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan yetkililer, tesislerin kentin ruh sağlığı alanındaki önemli ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Düzce'de 65 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) törenle faaliyete başladı.

Arapçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen merkezlerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Yılmaz, kentin genel sağlık planlamaları kapsamında hayata geçirilen tesislerin, Düzce'nin bu alandaki önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Milletvekili Keşir, hızla büyüyen ve göç alan kentin değişen nüfus yapısına işaret ederek, artan eğitim ve sağlık tesisi ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara öncelik verdiklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Özlü ise son dönemde toplumda ruh sağlığı tedavilerine yönelik ihtiyacın arttığına dikkati çekerek, tesislerin kente hayırlı olmasını diledi.

Düzce Valisi Mehmet Makas ise "Düzce bereketli bir şehir. Bu bereketlerden birini daha burada yaşıyoruz. Son 2-3 haftadır inşaatlarımızı geziyoruz. Emin olun, programlarımızı inşaatları gezmekle dahi yetiştiremiyoruz. Düzce diğer vilayetlere göre yatırım noktasında en üst düzeyde yatırımları alan, insanını odağına koyarak iyi bir ekiple yürüyen bir şehir" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle iki merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törene; Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Çocuk, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce’de 65 milyon liralık yatırımla iki yeni ruh sağlığı merkezi açıldı - Son Dakika

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