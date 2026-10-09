Düzce\'de Kasım Aktaş Ortaokulu\'nda öğrencilere diyabet farkındalık eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında Kasım Aktaş Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve personele yönelik diyabet eğitimi düzenlendi.

Düzce'de okullarda diyabet konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. "Okulda Diyabet Programı" kapsamında Kasım Aktaş Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programına öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli katıldı. Eğitim, Uzman Dr. Süveybe Peker Kılıç ile hemşireler Elif Şahin ve Figen Akçalı tarafından verildi. Programda diyabet konusunda temel bilgiler aktarılırken, okul ortamında diyabetli öğrencilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve hastalık konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı. Sağlık ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen programla, öğrenci ve eğitim çalışanlarının diyabet konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması hedeflendi.