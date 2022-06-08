Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde etiket ve son kullanma tarihine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Son Dakika

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