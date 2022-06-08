Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Son Dakika
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Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi

08.06.2022 14:32

Düzce'de zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi.

Düzce'de zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde etiket ve son kullanma tarihine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çay Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir marketteki yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlenerek ürünlere el konuldu.

İşletme hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlem başlatılırken, toplanan ürünler imha edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi

YORUMLAR
500
Elazığ'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi Elazığ'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Son Dakika

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