Düzce\'de vefat eden din görevlileri Mevlid-i Şerif programıyla anıldı

Düzce İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hayatını kaybeden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzce İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında vefat eden din görevlilerini düzenlenen programla andı. Merkez Büyük Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve ilahiler seslendirildi. Program, Emekli İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın gerçekleştirdiği sohbetin ardından yaptığı dua ile sona erdi. Mevlid-i Şerif programına din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.