Düzce Üniversitesi 12 yaş altı diyabetli çocuklara Şile'de aile kampı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Üniversitesi 12 yaş altı diyabetli çocuklara Şile'de aile kampı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi 12 yaş altı diyabetli çocuklara Şile\'de aile kampı düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, 12 yaş altı diyabetli çocuklar ve aileleri için Şile'deki Maviköy Diyabet Kampüsü'nde üç günlük aile kampı düzenledi. Yeni tanılı ve yeni teknolojiye geçen çocuklara öncelik verilen kampta eğitimlerin yanı sıra moral etkinlikleri yapıldı.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi 12 yaş altı diyabetli çocuklar ve aileleri için İstanbul'un Şile ilçesindeki Maviköy Diyabet Kampüsü'nde aile kampı düzenledi.

Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'nun koordinesinde gerçekleştirilen Maviköy 2026 Aile Kampı'nda yeni tanılı, yeni teknoloji kullanımına geçen ve daha önce diyabet kamplarına katılmayan çocuk ve ailelerine öncelik verildi.

Diyabetle mücadele eden çocuklar ve ailelerine gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılarak yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan kamp programında; slayt sunumlu salon eğitimi, teknolojiye göre odak grup çalıştayları, serbest grup sohbeti yer aldı.

Üç gün süresince devam eden kampta eğitim programlarının yanı sıra diyabet hastalığı ile mücadele eden çocuk ve ailelerine moral ve motivasyon aşılayarak yaşam sevinçlerini artıracak uygulamalar da vardı. Çocuklar için yüzme havuzu, palyaço-yüz boyama-glitter etkinliği, gölge oyunu gösterisi, ayrıca gölge figürü yapım atölyesi, heykel atölyesi, futbol maçı etkinlikleri de yapıldı.

Tüm katılımcılar için sabah sporu, sahil gezisi ve çeşitli akşam eğlencelerinin de yer aldığı Maviköy 2026 Aile Kampı'nda yalnızca eğitimci ailelerin çekirdek grubu ile Okulda Diyabet Çalışma Grubu'da oluşturuldu.

Diyabetli vatandaşlarımız için düzenlenen kampların, bu hastalıkla mücadele eden kişi ve ailelerin güçlenmesi kapsamında son derece önemli olduğuna vurgu yapan Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, kampın giderlerini karşılamak için sponsor kuruluşlara kampa katkı sunanlara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'na ve ekibine yaptıkları özverili çalışmaları için teşekkür eden aileler ise, düzenlenen kamp programlarının kendileri için çok verimli ve yararlı olduğunu dile getirdiler. Arslanoğlu'na kampta Uzm. Dr. Perihan Beysel, Diyabet Eğitim Hemşiresi Özge Baştopçu, Uzman Diyetisyen Elif Şahiner ve Diyetisyen Hikmet Tuncak eşlik etti.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiEtkinlikEğitimSağlıkŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:34
Soma’da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
16:55
Güllü davasında tansiyon yükseldi Oğlu tek tek şikayetçi oldu
Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:27:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi 12 yaş altı diyabetli çocuklara Şile'de aile kampı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei