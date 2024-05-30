E-sigara Kullanımı Gençlerde Tütün Ürünleri Kullanma Olasılığını Üç Kat Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

E-sigara Kullanımı Gençlerde Tütün Ürünleri Kullanma Olasılığını Üç Kat Artırıyor

E-sigara Kullanımı Gençlerde Tütün Ürünleri Kullanma Olasılığını Üç Kat Artırıyor

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Yılmaz, bilimsel araştırmaların, sürekli olarak e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda tütün ürünleri kullanma olasılığının yaklaşık üç kat arttırdığını ortaya koyduğunu bildirdi. Yılmaz, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde tüm çocukların yaklaşık yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş hava soluduğunu ve her yıl 65 bin çocuğun pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. E-sigaraların Türkiye'ye girişinin engellenmesi ve tütün kontrolü için düzenlemeler yapılması talep edildi.

30.05.2024 16:01
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Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Yılmaz, bilimsel araştırmaların, sürekli olarak e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda tütün ürünleri kullanma olasılığının yaklaşık üç kat arttırdığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yılmaz, 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde tüm çocukların yaklaşık yarısının tütün dumanıyla kirlenmiş hava soluduğunu ve her yıl 65 bin çocuğun pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Tütün endüstrisinin, elektronik sigaralar, puff barlar, vapeler, ısıtılmış tütün ürünleri gibi birçok yeni tehditle insan sağlığını, özellikle de gençleri hedef aldığını ifade eden Yılmaz, "Elektronik sigaralar (e-sigaralar), bağımlılık yapıcıdır ve sağlığa zararlıdır. Bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinen, hatta genlerde bozulmalara neden olduğu saptanan birçok toksik madde içermektedirler. E-sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerde öğrenme bozukluklarına neden olabilmektedir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, e-sigaraların en az 16 bin aromayla sosyal medya ve etki sahibi kişiler aracılığıyla çocukları hedef aldığını vurgulayarak, bu ürünlerin bir kısmında çizgi film karakterlerinin kullanıldığına dikkati çekti.

E- sigara kullanımının tütün kullanımına yatkınlığı da arttığına işaret eden Yılmaz, "Araştırmalar sürekli olarak e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma olasılığının neredeyse üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanımı, birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlardadır. Bu nedenlerle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Aralık 2023'te acil eylem çağrısı yaparak e-sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı bir yaklaşımın yanı sıra acil önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştır.

DSÖ küresel olarak pazarın, geniş ürün çeşitliliği ve çekici tatlarla, çocukları ve gençleri hedef alarak agresif bir şekilde hızla büyüdüğü, bu durum, bu ürünlerin küçük çocuklar ve ergenler arasında yaygın olarak kullanılmasına ve birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlara yol açtığını bildirmiştir."

E-sigaraların Türkiye'ye girişi engellenmeli

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı

Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün bu yıl için belirlenen temanın, çocuklar ve gençlerde elektronik sigara salgınına dikkat çekebilmek için "Çocuklarımızı ve Gençlerimizi Tütün Endüstrisinin Müdahalelerinden Korumak" olarak kararlaştırıldığını aktardı.

Çocuklar ve gençlerin yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-sigara kullandığının altını çizen Çetinkaya, "Dünya genelinde 13-15 yaşları arasındaki 37 milyon gencin bu ürünleri kullandığı öngörülüyor." açıklamasında bulundu.

Türk Toraks Derneği olarak, tütün kontrolü için önerilen düzenlemelerin, sigara ve sigara dışı tütün ürünlerinin satış ve pazarlamasını zorlaştırabilecek şekilde uygulanmasını, elektronik sigaraların Türkiye'ye girişinin kesin ve sürdürülebilir olarak engellenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık E-sigara Kullanımı Gençlerde Tütün Ürünleri Kullanma Olasılığını Üç Kat Artırıyor - Son Dakika

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