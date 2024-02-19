Eczacılar gribal enfeksiyonlara karşı uyardı: "Gerekirse maske takın"
AĞRI - Eczacılar etkili olan soğuk havalar nedeniyle artan salgınlara karşı vatandaşları tedavi sürecini ertelememeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk havanın etkisiyle gribal enfeksiyon şikayetleri arttı. Bu doğrultuda uyarılarda bulunan eczacılar, vatandaşların iklim şartlarına göre giyinmeleri ve hastalığa yakalandıktan sonra mutlaka doğru tedaviyi uygulamaları konusunda uyarılarda bulundu. Temaslardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan eczacılar, maske takılması konusunda da tavsiyelerde bulundu.
Akbaş yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bulunduğumuz iklim şartlarında bir sürü şu anda Covid-19'a benzeyen soğuk algınlığı mevcut, bu hastalıklardan korunmanın değişik yöntemleri var yani hastaların öncelikle, hastalanmadan önce kendilerini iklim şartlarına göre korumaları gerekiyor. Kış aylarından olduğumuzdan dolayı sıkı giyinmeleri, aşırı terlememeleri ve hastalık hali oluşmadan koruma yöntemlerini kendi üzerlerinde denemeleri gerekmektedir. ve bu yöntemlerden biri de bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yöntemlerini yapmak lazım. Bunlardan biride düzgün bir şekilde aşımızı olmamız gerekiyor. Bünyemizin durumuna göre grip aşımızı olmamız gerekiyor. Bunun yanında yapmamız gereken doğal ürünler kullanmak, vitamin oranı yüksek olan, vücudumuzu dinç tutabilecek vitamin ve minarelere ihtiyacımız olmaktadır. Bunu da uzman kişilerden almak lazım ve bu işin uzmanı olan eczacılardan temin etmemiz gerekiyor. Nezle, grip olan coronanın devamı olan mevcut virüsler bünyemizde gezip duruyor ve sürekli mutasyona uğruyor. Grip olur olmaz antibiyotiğe sarılmamamız gerekiyor. Kafamıza göre ilaç kullanmamamız gerekiyor mutlaka uzman bir hekime danışıp öyle almamız gerekiyor. Şu dönemde temaslardan kaçınmalıyız, toplu ortamlarda fazla bulunmamaya dikkat etmeliyiz" dedi.
"Covid-19 döneminde olduğu gibi maskeleri takmaya devam edelim"
Şu dönemde koruyucu maskeleri pandemi döneminde olduğu kadar, olmasa da dahi korunacak ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Maske kullanımı kesinlikle yaygınlaşması gerekiyor. Yoksa beraber bindiğimiz otobüste veya bulunduğumuz kahvehanede, arkadaş ortamlarında buna çöl dikkat etmemiz gerekiyor. ve ya herhangi bir ortamda tokalaşmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü virüslerin bulaşma yolları var bunlardan sakınmalıyız" diye konuştu.
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