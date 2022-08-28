Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2)

28.08.2022 00:45
Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2)

'EK ÖDEME ALMAYAN PERSONEL KALMAYACAK'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında her sağlık personelinin ek ödeme alacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı.

'EK ÖDEME ALMAYAN PERSONEL KALMAYACAK'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında her sağlık personelinin ek ödeme alacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir."


YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Sel Felaketi Nedeniyle Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu Pakistan Başbakanı Sel Felaketi Nedeniyle Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu Pakistan Başbakanı Sel Felaketi Nedeniyle Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu Pakistan Başbakanı Sel Felaketi Nedeniyle Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
Kaynak: DHA

Twitter, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:50 Rakiplerini tek golle deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor üç puanı hanelerine yazdırdı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 00:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement