Ekran Kullanımı Otizmi Etkileyebilir - Son Dakika
Ekran Kullanımı Otizmi Etkileyebilir

31.03.2026 19:07
Dr. Meryem Seçen Yazıcı, kontrolsüz ekran maruziyetinin otizm riskini artırabileceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Meryem Seçen Yazıcı, küçük yaşta, kontrolsüz ekran maruziyetinin ciddi risk taşıdığını bildirdi.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda otizm tanısı alan çocuk sayısında artış olduğunu kaydetti.

Yazıcı, 2000'li yıllarda otizmin 150'de 1 çocukta görülürken, 2022 verilerine göre 31 çocukta 1 görüldüğü belirten Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu artışı sadece otizmin arttığı şeklinde yorumlamamalıyız. İçe kapanık ya da yaramaz denilip geçilen pek çocuk gelişen tanı yöntemleri ve toplumdaki farkındalığın artmasıyla doğru teşhis alabiliyor. Tanı ölçütlerinin gelişmesi, farkındalığın artması, ailelerin ve hekimlerin belirtileri daha erken tanıması, eğitim ve sağlık sistemlerinde taramanın yaygınlaşması da bu artışta önemli rol oynuyor. Yani elimizde hem gerçek artışı düşündüren hem de tanı koymadaki gelişmeleri gösteren nedenler var. Sayı artıyor ama bunun arka planı tek faktörlü değil."

Teknolojinin otizmli çocuklar üzerindeki etkisine de değinen Yazıcı, "Küçük yaşta, kontrolsüz ekran maruziyeti ciddi risk taşıyor. Ekran kullanımı tek başına otizme neden olmaz ancak beynin en esnek olduğu o kritik nöroplastisite döneminde, çocuğun ihtiyaç duyduğu canlı ve karşılıklı etkileşimin yerini tek taraflı ekran uyarını alırsa, sosyal gelişim yavaşlar ve mevcut belirtiler çok daha belirgin hale gelir. Bu yüzden sınırlarımız çok net olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, 0-2 yaş döneminde hiç ekran önermediklerini kaydederek, "2-5 yaşta ise günde en fazla 1 saat, o da mutlaka ebeveyn eşliğinde ve etkileşimli şekilde olmalı. İçerik tarafı da en az süre kadar önemli. Hızlı, dikkat dağıtıcı, sürekli kaydırmalı (shorts/reels) içerikler yerine daha yavaş tempolu, öğretici ve yapılandırılmış içerikler tercih edilmeli. Ekran hiçbir zaman oyalayıcı ya da bakıcı olarak kullanılmamalı." ifadesini kullandı.

Doğru çerçevede kullanıldığında teknolojinin faydalı olabildiğine dikkati çeken Yazıcı, alternatif iletişim uygulamaları, görsel destekler ve yapılandırılmış eğitim içeriklerinin bazı çocuklar için işlevsel araç olabildiğini fakat bunun istisnai ve kontrollü kullanım için geçerli olduğunu, ana gelişim alanı her zaman insanla kurulan canlı ilişki olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ekran Kullanımı Otizmi Etkileyebilir - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
19:47
“Suç örgütü“ ve “kara para aklama“ suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
SON DAKİKA: Ekran Kullanımı Otizmi Etkileyebilir - Son Dakika
