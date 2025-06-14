Ekransız Cumartesi Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ekransız Cumartesi Farkındalık Yaratıyor

14.06.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesnelerden uzak kalmanın ailelerde olumlu etkilerini açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, cumartesi günleri 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklardaki etkilerini anlatarak, Yaklaşık 6 haftalık çalışmayla elde ettiğimiz sonuçlar, ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendi değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yaptıkları araştırma doğrultusunda cumartesi günleri, 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

'BİR GÜN KENDİN OL'

Prof. Dr. Tuncay Dilci, mülakat yöntemiyle 27 ailede yapılan çalışmaların sonuçlarına değinerek, Son zamanlarda dijital yoğunluğun ve dijital bağımlılığın ülkemiz gündemindeki hepimiz biliyoruz. Bu anlamda neler yapılabilir kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız dahlinde 27 aile üzerinde 'ekransız cumartesi' yani, 'bir gün kendin ol' dedik. Sloganımız bu olsun diye yola çıktık. Bu farkındalık çalışmasını deneysel hale dönüştürdük ve mülakatı yüz yüze görüşme yöntemleriyle sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gayet güzeldi. Yaklaşık 6 haftalık bir çalışma ile elde ettiğimiz sonuçlar ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendilik değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara baktığımız zaman ailelerimizin yüzde 72'si dijital yorgunluktan ve yoğunluktan uzak kaldıklarını ve bunun kendileri için bir dinlenme aracına dönüştüğünü ifade ediyorlar. Yine aile bağlarını güçlendirme oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Ayrıca çocuklarda alternatif hayat becerilerini geliştirdiğine dair oranı ise yüzde 80 olarak ölçtük. Organik doğal yaşamla tanışma oranında ise yüzde 55 oranında değişim yaşandı dedi.

'YENİDEN İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR'

Uyku kalitesi ve sosyal yaşam becerilerinin de bu sayede arttığını söyleyen Prof. Dr. Dilci, Farkındalık ve şükür bilinci de yüzde 74 olarak ölçüldü. Alınan nefesin farkında olunması, doğayla iç içe olmanın ve aileleriyle göz göze gelmenin vermiş olduğu haz duygusu olarak şükür bilinci ortaya çıkıyor. Ayrıca toplumsal dönüşüme katkı da sağlıyor. Yoğun dijitalleşmenin en önemli özelliğinin yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma şeklinde 3 kavram bağlamında toplumu dönüştürdüğü bilinmektedir. İşte bu noktada bizim için farkındalık oluşturma çok önemliydi. Ekransız cumartesi, dijital bağımlılık döngüsünü yüzde 68 oranında kırıyor. Gerçek hayatın tadını almasını sağlıyor ve yeniden insan olduğunu hatırlatıyor. Biz buradan devlet büyüklerimize ve yetkilere 'ekransız cumartesi' gününü tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaları çağrısını yapıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tuncay Dilci, Teknoloji, Cumartesi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ekransız Cumartesi Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:08:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ekransız Cumartesi Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.