Elazığ'da 401 personel Özel Anadolu Hastanesi önünde eylemini sürdürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da 401 personel Özel Anadolu Hastanesi önünde eylemini sürdürüyor

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Elazığ\'da 401 personel Özel Anadolu Hastanesi önünde eylemini sürdürüyor
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Elazığ\'da 401 personel Özel Anadolu Hastanesi önünde eylemini sürdürüyor
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Elazığ'da 401 hastane personeli, iddialara göre 3 aydır maaş ve tazminatlarını alamadıkları için Özel Anadolu Hastanesi önünde eylemini sürdürdü. Tutuklu Op. Dr. Ali Şekerlisoy'a ait hastane önünde toplanan çalışanlar, haklarının hesaplara yatırılmasını istedi.

Yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve milyonlarca liralık cezalarla gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'de görev yapan sağlık çalışanları, maaş ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılmalarının ardından Şekerlisoy'a ait bir başka hastanenin önünde eylem yaptı.

Elazığ'da daha önce yönetim kurulu başkanıyla birlikte birçok çalışanın tutuklanması ve bakanlık tarafından verilen milyonlarca liralık cezayla gündeme gelen Elazığ Özel Medikal Hospital'da sular durulmuyor. Hastane sağlık personeli ve çalışanlar, ödenmeyen ücretleri nedeniyle bir hafta içinde iki kez basın açıklaması yapmıştı. İddialara göre 3 aydır maaş ve haksız yere işten çıkartılmalarına rağmen tazminat alamayan 401 hastane personeli, Özel Medikal Hospital Hastanesi'nde başlattıkları eylemi, cezaevinde tutuklu bulunan Op. Dr. Ali Şekerlisoy'a ait olan Özel Anadolu Hastanesi önünde de sürdürdü. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, haklarının hesaplara yatırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
HastaneElazığGüncelSağlıkSon Dakika

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